Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA para 4,80% em 2025

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 6.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 reduziu de 4,81% para 4,80%. Para 2026, o índice se manteve em 4,28%.

Em 2027, a expectativa permaneceu em 3,90%, enquanto para 2028 a projeção também ficou em 3,70%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 manteve a mesma projeção da das últimas duas semanas, fechando em 2,16%. Para 2026, a expectativa também ficou estável em 1,80%. A estimativa de 2027 ficou em 1,90%, enquanto para 2028 permaneceu em 2,00%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção se manteve em 12,25%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa do dólar para 2025 de US$ 5,48 para US$ 5,45. A projeção da moeda para 2026 caiu de US$ 5,58 para US$ 5,53. Para 2027, a expectativa se manteve em R$ 5,56, enquanto para 2028, a projeção permaneceu em US$ 5,56.