Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA para 4,80% em 2025

Projeções da Selic e do PIB se mantiveram estáveis para 2025, 2026 e 2027, enquanto as expectativas do câmbio reduziram em 2025 e 2026

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08h34.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 6. 

Os analistas reduziram as projeções do IPCA de 4,81% para 4,80%.

Para 2026, o índice de inflação caiu de 4,29% para 4,28%.

As projeções da Selic e do PIB se mantiveram estáveis para 2025, 2026 e 2027, enquanto as expectativas do câmbio reduziram em 2025 e 2026.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 reduziu de 4,81% para 4,80%. Para 2026, o índice se manteve em 4,28%.

Em 2027, a expectativa permaneceu em 3,90%, enquanto para 2028 a projeção também ficou em 3,70%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 manteve a mesma projeção da das últimas duas semanas, fechando em 2,16%. Para 2026, a expectativa também ficou estável em 1,80%. A estimativa de 2027 ficou em 1,90%, enquanto para 2028 permaneceu em 2,00%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção se manteve em 12,25%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa do dólar para 2025 de US$ 5,48 para US$ 5,45. A projeção da moeda para 2026 caiu de US$ 5,58 para US$ 5,53. Para 2027, a expectativa se manteve em R$ 5,56, enquanto para 2028, a projeção permaneceu em US$ 5,56.

