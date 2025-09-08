Boletim Focus: mercado mantém projeção do IPCA para 2025 e reduz a de 2026

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) mantiveram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 após 14 semanas consecutivas de queda, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 8.

As projeções do PIB caíram para 2025, 2026 e 2027.

A expectativa da inflação se manteve em 4,85%.

Pela oitava semana, os analistas reduziram as projeções do IPCA para 2026. A queda foi de 4,31% para 4,30%.

O mercado também diminuiu as expectativas do câmbio para 2025 e 2026.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 se manteve em 4,85% após apresentar quedas durante 14 semanas consecutivas. Para 2026, o índice caiu de 4,31% para 4,30% pela oitava vez.

Em 2027, o índice caiu para de 3,94% para 3,93%, enquanto para 2028 a projeção também apresentou queda e foi 3,80% para 3,70%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 caiu de 2,19% para 2,16%. Para 2026, a expectativa também apresentou uma queda de 1,87% para 1,85%. A estimativa de 2027 caiu de 1,89% para 1,88%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a previsão segue para uma taxa de juros em 12,50% no fim do ano.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa do dólar para 2025 de US$ 5,56 para US$ 5,55. A projeção do dólar para 2026 abaixou de US$ 5,62 para US$ 5,60. Para 2027, a expectativa é de US$ 5,60, e 2028, US$ 5,56.