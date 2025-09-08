Economia

Macro em Pauta

Boletim Focus: mercado mantém projeção do IPCA para 2025 e reduz a de 2026

As projeções do PIB caíram para 2025, 2026 e 2027

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 08h48.

Última atualização em 8 de setembro de 2025 às 08h49.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) mantiveram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 após 14 semanas consecutivas de queda, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 8.

As projeções do PIB caíram para 2025, 2026 e 2027.

A expectativa da inflação se manteve em 4,85%.

Pela oitava semana, os analistas reduziram as projeções do IPCA para 2026. A queda foi de 4,31% para 4,30%.

O mercado também diminuiu as expectativas do câmbio para 2025 e 2026.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 se manteve em 4,85% após apresentar quedas durante 14 semanas consecutivas. Para 2026, o índice caiu de 4,31% para 4,30% pela oitava vez.

Em 2027, o índice caiu para de 3,94% para 3,93%, enquanto para 2028 a projeção também apresentou queda e foi 3,80% para 3,70%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 caiu de 2,19% para 2,16%. Para 2026, a expectativa também apresentou uma queda de 1,87% para 1,85%. A estimativa de 2027 caiu de 1,89% para 1,88%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a previsão segue para uma taxa de juros em 12,50% no fim do ano.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa do dólar para 2025 de US$ 5,56 para US$ 5,55. A projeção do dólar para 2026 abaixou de US$ 5,62 para US$ 5,60. Para 2027, a expectativa é de US$ 5,60, e 2028, US$ 5,56.

