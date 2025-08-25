Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA de 2025 para 4,86%

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 pela décima terceira semana consecutiva, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 25.

A expectativa da inflação neste ano caiu de 4,95% para 4,86.

Pela sexta semana, os analistas reduziram as projeções do IPCA para 2026. A queda foi de 4,40% para 4,33%.

Além da inflação, o mercado reduziu as expectativas do PIB e do câmbio para 2025 e 2026.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 foi de 4,95% para 4,86, na décima terceira queda semanal consecutiva. Para 2026, o índice caiu de 4,40% para 4,33% pela sexta vez.

Em 2027, o índice caiu para 3,97% após 23 semanas consecutivas em 4%, enquanto para 2028 a projeção se manteve em 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 caiu de 2,21% para 2,18%. Para 2026, a expectativa também apresentou uma queda de 1,87% para 1,86%. A estimativa de 2027 se manteve em 1,87%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a previsão segue para uma taxa de juros em 12,50% no fim do ano.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa do dólar para 2025 de US$ 5,60 para US$ 5,59. A projeção do dólar para 2026 abaixou em US$ 5,64. Para 2027, a expectativa é de US$ 5,63, e 2028, US$ 5,60.