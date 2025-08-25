Economia

Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA de 2025 para 4,86%

Analistas também reduziram expectativas da inflação de 2026 e 2027

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08h46.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 pela décima terceira semana consecutiva, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 25. 

A expectativa da inflação neste ano caiu de 4,95% para 4,86.

Pela sexta semana, os analistas reduziram as projeções do IPCA para 2026. A queda foi de 4,40% para 4,33%.

Além da inflação, o mercado reduziu as expectativas do PIB e do câmbio para 2025 e 2026.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 foi de 4,95% para 4,86, na décima terceira queda semanal consecutiva. Para 2026, o índice caiu de 4,40% para 4,33% pela sexta vez.

Em 2027, o índice caiu para 3,97% após 23 semanas consecutivas em 4%, enquanto para 2028 a projeção se manteve em 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 caiu de 2,21% para 2,18%. Para 2026, a expectativa também apresentou uma queda de 1,87% para 1,86%. A estimativa de 2027 se manteve em 1,87%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a previsão segue para uma taxa de juros em 12,50% no fim do ano.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa do dólar para 2025 de US$ 5,60 para US$ 5,59. A projeção do dólar para 2026 abaixou em US$ 5,64. Para 2027, a expectativa é de US$ 5,63, e 2028, US$ 5,60.

