Boletim Focus: mercado reduz IPCA de 2025 para 4,43%

Estimativa do PIB ficou estável para 2025, 2026 e 2028

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08h41.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do IPCA para 2025, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 1º. 

Para ente ano, o índice de inflação reduziu de 4,46% para 4,45%. Em 2026, a expectativa diminuiu de 4,20% para 4,18%.

Já a estimativa do PIB ficou estável para 2025, 2026 e 2028. Para 2027, os analistas reduziram a projeção de 1,88% para 1,83%

No caso do câmbio, o mercado manteve em R$ 5,40 a estimativa de preço para o dólar. As projeções para os anos seguintes se mantiveram.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 foi reduzida de 4,45% para 4,43%. Para 2026, o índice diminuiu de 4,18% para 4,17%.

Em 2027, a expectativa ficou estável em comparação à última semana, em 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 permaneceu em 2,16%. Para 2026, a expectativa manteve em 1,78%.

A estimativa de 2027 reduziu de 1,88% para 1,83%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção permaneceu em 12,00%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em R$ 5,40. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em US$ 5,50. Para 2027, a expectativa também permaneceu em US$ 5,50.

