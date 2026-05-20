Jato executivo mais rápido do mundo de US$ 85 milhões será exibido em SP

O Global 8000, aeronave para uso privado mais rápida do mundo, será exibida pela primeira vez no Brasil nesta semana, no evento Catarina Aviation Show, em São Roque, no interior de São Paulo.

O modelo da Bombardier pode chegar à velocidade de Mach 0,95, ou 1.000 km/h. Além disso, tem autonomia de 8.000 milhas náuticas, ou 14.800 km, suficiente para ir sem escalas de São Paulo a Dubai ou Moscou, por exemplo.

O avião entrou em serviço oficialmente em dezembro de 2025. Seu preço de tabela é de US$ 85 milhões (R$ 429 milhões), e o tempo de espera médio para a entrega é de dois anos.

Ele é capaz de levar até 19 passageiros e pode ser configurado para abrigar uma cozinha, sala de TV e quarto com cama e banheiro privado.

Interior do jato executivo Global 8000, da Bombardier (Divulgação)

Avanço do mercado brasileiro

O Brasil tem a segunda maior frota de jatos privados do mundo, atrás dos EUA, e é um mercado que segue em expansão, avalia a Bombardier.

"Nos últimos cinco anos, comparado com o período de antes da pandemia, o crescimento do número de horas voadas de aeronaves Bombardier foi de 143% na América Latina. É um núero absurdo", diz Heron Nobre, diretor de vendas da empresa para o Brasil.

O cargo de Nobre acabou de ser recriado pela empresa, que decidiu dedicar um profissional de vendas apenas para o Brasil e aproveitar o mercado aquecido.

"Depois da pandemia, o mercado de aviação executiva ficou muito mais maduro. Os clientes estão comprando aeronaves de longo alcance. O Brasil vai continuar crescendo a frota, e a gente espera conseguir uma fatia maior deste bolo", afirmou.

Catarina Aviation Show

Além do 8000, a Bombardier trará mais dois modelos ao evento, o Global 6500, capaz de voar de São Paulo aos EUA direto, e o Challenger 3500, indicado para voos nacionais dentro do Brasil.

O Catarina Aviation Show é realizado no Aeroporto Catarina, em São Roque, no interior de São Paulo, de 21 a 23 de maio. O evento é aberto apenas a convidados.