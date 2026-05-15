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A rotina de 5 passos que protege o cérebro do estresse e da ansiedade

Neurocientista defende que hábitos simples e consistentes ajudam a reduzir o ruído mental e fortalecer o bem-estar no dia a dia

Manter o cérebro saudável é sobre ser mais gentil consigo mesmo (Thinkstock)

Manter o cérebro saudável é sobre ser mais gentil consigo mesmo (Thinkstock)

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 15 de maio de 2026 às 14h37.

Muitos acreditam que a saúde cognitiva depende de suplementos caros ou rotinas militares de produtividade. No entanto, a neurociência sugere que o "segredo" está na capacidade de manter um hábito a longo prazo sem esgotar seus recursos mentais. 

O Dr. Alex Korb em entrevista ao CNBC Make It, defendeu que não existe um caminho fixo para manter uma boa saúde mental e física, mas que pequenas mudanças diárias podem criar um processo evolutivo no bem-estar. 

O neurocientista aplica cinco passos em sua rotina para manter seu cérebro forte e saudável:  

1. Movimente-se

O cérebro não diferencia uma maratona de uma caminhada leve quando o assunto é reduzir a ansiedade. O importante é a consistência, exercícios curtos (como 20 flexões ou 2 minutos de alongamento) aumentam o fluxo sanguíneo que causa uma "limpeza" mental imediata e libera hormônios que acalmam o sistema nervoso e melhoram o humor. 

Aprenda a lidar melhor com o estresse e transformar pequenas atitudes em mais equilíbrio no dia a dia 

2. Propósito às tarefas tediosas

O tédio e o estresse de tarefas repetitivas drenam o córtex pré-frontal, que é o responsável pela racionalidade, como tomar decisões ou controlar impulsos. O truque neurocientífico é a ressignificação.

Em vez de pensar "tenho que lavar a louça", substituir por "estou cuidando do meu ambiente para ter paz amanhã". Conectar uma tarefa chata a um valor pessoal reduz a carga de estresse da atividade.

3. Lazer é combustível

Temos o hábito de deixar a diversão para o final de semana, após o "dever cumprido". Mas a neurociência sugere o contrário, atividades prazerosas regulam a dopamina. Sem doses diárias de alegria, o cérebro entra em modo de sobrevivência com um estresse crônico, o que prejudica a memória e a tomada de decisão.

4. O cérebro precisa de conexão

O ser humano é um ser social, a solidão é interpretada pelo sistema nervoso como um sinal de perigo físico. Interações humanas, por menor que sejam liberam ocitocina, hormônio que promove o bem-estar e a confiança.

5. Celebre as pequenas vitórias

O sistema de recompensa do cérebro adora o progresso. Ao terminar uma tarefa simples, como organizar sua mesa ou responder um e-mail difícil, tire 5 segundos para reconhecer o feito. Isso treina os circuitos neuronais a buscarem mais motivação.

Manter o cérebro saudável é sobre ser mais gentil consigo mesmo. A ciência mostra que, quando você facilita as coisas para sua biologia, sua mente responde com clareza e força. 

Treine sua mente diariamente

A mesma lógica vale para a forma como lidamos com pressão, frustração e tomada de decisão. Cuidar da mente não depende apenas de hábitos isolados, mas também da capacidade de reconhecer emoções, regular reações e responder melhor aos desafios do dia a dia.

Para quem quer desenvolver essa habilidade de maneira prática, o Na Prática oferece o curso online e gratuito Inteligência Emocional, com 6 horas de conteúdo, certificado e atividades voltadas à aplicação real dos aprendizados. A formação aborda temas como autogestão, automotivação, empatia, gestão de conflitos e atuação em cenários de alta pressão. 

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