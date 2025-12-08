Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) aumentaram as projeções do PIB para 2025, 2026 e 2027, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 8.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 foi reduzida de 4,43% para 4,40%. Para 2026, o índice diminuiu de 4,17% para 4,16%.

Em 2027, a expectativa ficou estável em comparação à última semana, em 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 cresceu de 2,16% para 2,25%. Para 2026, a expectativa aumentou de 1,78% para 1,80%.

A estimativa de 2027 subiu de 1,83% para 1,84%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção cresceu de 12,00% para 12,25%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em R$ 5,40. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em US$ 5,50. Para 2027, a expectativa também permaneceu em US$ 5,50.