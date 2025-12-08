Economia

Macro em Pauta

Boletim Focus: mercado aumenta projeção do PIB em 2025, 2026 e 2027

Analistas revisaram para baixo o IPCA neste ano

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 08h32.

Última atualização em 8 de dezembro de 2025 às 08h34.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) aumentaram as projeções do PIB para 2025, 2026 e 2027, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 8. 

Para ente ano, o índice do IPCA reduziu de 4,43% para 4,40%. Em 2026, a expectativa diminuiu de 4,17% para 4,16%.

O mercado aumentou a expectativa da Selic para 2026 de 12,00% para 12,25%.

No caso do câmbio, o mercado manteve em R$ 5,40 a estimativa de preço para o dólar. As projeções para os anos seguintes também se mantiveram.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 foi reduzida de 4,43% para 4,40%. Para 2026, o índice diminuiu de 4,17% para 4,16%.

Em 2027, a expectativa ficou estável em comparação à última semana, em 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 cresceu de 2,16% para 2,25%. Para 2026, a expectativa aumentou de 1,78% para 1,80%.

A estimativa de 2027 subiu de 1,83% para 1,84%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção cresceu de 12,00% para 12,25%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em R$ 5,40. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em US$ 5,50. Para 2027, a expectativa também permaneceu em US$ 5,50.

Acompanhe tudo sobre:Boletim FocusBanco Central

Mais de Economia

Por que as fusões entre empresas são difíceis no setor aéreo? CEO responde

Petrobras inicia entregas de SAF com produção inédita no Brasil

Qual poltrona do avião dá mais lucro para a companhia aérea?

Balança comercial tem superávit de US$ 5,8 bi em novembro

Mais na Exame

EXAME Agro

Trump deve anunciar pacote de US$ 12 bilhões para agricultores dos EUA

Esporte

Brasileirão: quais times se classificaram para a Libertadores?

Brasil

Nova Lei do Impeachment pode limitar denúncias contra ministros do STF

Ciência

O que seu cachorro está pensando? A ciência pode ter a resposta