Economia

Macro em Pauta

Novo Desenrola: renegociação de dívidas com uso do FGTS começará em 25 de maio

Processo seguirá dinâmica semelhante à aplicada em outras operações bancárias com recursos do fundo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de maio de 2026 às 13h39.

Tudo sobreDesenrola
Saiba mais

Trabalhadores poderão utilizar recursos do FGTS para renegociar dívidas pelo Novo Desenrola Brasil a partir de 25 de maio. A medida foi regulamentada pela Circular CAIXA 1.114 nesta quarta-feira, 13, no Diário Oficial da União.

O documento estabelece os procedimentos que deverão ser adotados pelas instituições financeiras para consulta e uso do saldo disponível do FGTS na liquidação ou amortização de débitos dos clientes.

Os trabalhadores já conseguem autorizar, diretamente pelo aplicativo FGTS, que bancos e instituições financeiras acessem os recursos disponíveis. [grifar]A utilização efetiva dos valores nas renegociações começará em 25 de maio.

Segundo a regulamentação, o processo seguirá dinâmica semelhante à aplicada em outras operações bancárias com recursos do fundo. Dessa forma, não haverá necessidade de comparecimento às agências da CAIXA para concluir o procedimento.

A Circular também prevê que os bancos poderão utilizar os valores autorizados pelos trabalhadores para quitar dívidas ou reduzir parte dos débitos existentes. O saque extraordinário do FGTS destinado à regularização financeira possui limite de até R$ 8,2 bilhões.

Como vai funcionar?

Para aderir à renegociação de dívidas pelo Novo Desenrola Brasil, o trabalhador deverá autorizar, no aplicativo FGTS, que instituições financeiras consultem e utilizem os recursos disponíveis em suas contas vinculadas para amortização ou quitação de débitos. A autorização também permitirá o envio de informações da dívida à CAIXA.

O procedimento pode ser feito após a atualização do aplicativo FGTS ou pelo download gratuito nas lojas de aplicativos. A nova funcionalidade já está disponível para os trabalhadores.

A partir de 25 de maio, bancos e clientes poderão consultar o saldo liberado para pagamento das dívidas. Depois disso, as instituições financeiras informarão à CAIXA o valor necessário para a operação. O banco estatal, na condição de agente operador do FGTS, fará o repasse diretamente às instituições credoras.

Os pagamentos seguirão a ordem cronológica das solicitações encaminhadas pelos bancos à CAIXA.

Segundo a MP nº 1.355/2026, os trabalhadores poderão utilizar recursos das contas ativas e inativas do FGTS para quitar ou reduzir dívidas renegociadas no programa. O saque seguirá critérios específicos, como renda mensal de até cinco salários mínimos e dívidas relacionadas a cartão de crédito, cheque especial e Crédito Direto ao Consumidor, o CDC.

A regulamentação estabelece limite de saque de até R$ 1 mil por trabalhador ou 20% do saldo disponível no FGTS, prevalecendo o maior valor. As contas inativas terão prioridade no uso dos recursos.

O texto também prevê que o uso do FGTS para pagamento de dívidas suspenderá temporariamente novos saques anuais e operações de antecipação do Saque-Aniversário, até a recomposição do saldo utilizado. Valores bloqueados como garantia de empréstimos de antecipação do Saque-Aniversário também poderão ser utilizados, respeitando os contratos em vigor.

As regras detalhadas foram publicadas no Manual de Orientação às Instituições Financeiras – Saque Extraordinário do FGTS, divulgado por meio da Circular 1.114/2026.

Valores retiros do Saque-Aniversário

A CAIXA informou que realizará, automaticamente, o crédito de parte dos valores bloqueados em operações de antecipação do Saque-Aniversário no dia 26 de maio. Os depósitos ocorrerão nas contas cadastradas pelos trabalhadores no aplicativo FGTS.

O pagamento será destinado exclusivamente aos trabalhadores que aderiram ao Saque-Aniversário e tiveram contrato de trabalho suspenso ou encerrado entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025.

Segundo a instituição, cerca de 88% dos trabalhadores já possuem conta bancária cadastrada no aplicativo e receberão os recursos automaticamente. Quem precisar alterar ou incluir uma conta deverá acessar a opção “Conta bancária para saque do seu FGTS” no app.

Os trabalhadores sem conta cadastrada poderão sacar os valores em lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondentes CAIXA Aqui e agências bancárias até 1º de junho de 2026.

Os saques poderão ser realizados com Cartão Cidadão e senha, biometria ou senha do cidadão nos terminais eletrônicos. Para valores acima de R$ 3 mil, o atendimento ocorrerá exclusivamente nas agências da CAIXA.

A estimativa do governo é liberar cerca de R$ 8,5 bilhões para aproximadamente 10,5 milhões de trabalhadores.

A liberação dos recursos ocorrerá após o crédito da rentabilidade mensal do FGTS nas contas vinculadas, incluindo juros e atualização monetária no saldo disponível.

A medida vale apenas para trabalhadores enquadrados na MP nº 1.331/2025 e considera contratos de antecipação do Saque-Aniversário ativos na data de publicação da MP nº 1.355/2026.

Acompanhe tudo sobre:DesenrolaFGTSDinheiroCaixa

Mais de Economia

Produção industrial cresce 0,1% em março e avança em 11 de 15 locais pesquisados

Varejo cresce 0,5% em março e tem alta de 4% na comparação anual, diz IBGE

Fim da taxa das blusinhas é um retrocesso e afetará as micro e pequenas empresas, diz CNI

Mais na Exame

Mercados

Cartão de crédito deve puxar inadimplência no 2º tri, alerta BB

Carreira

Sentiu saudades? As principais discussões do RH Summit 2026 agora estão disponíveis online

Negócios

Após falência e divórcio, casal supera crise e cria franquia que fatura US$ 1,4 milhão por ano

Um conteúdo Bússola

Instituições de ensino abrem mais de 70 vagas para o 2º semestre