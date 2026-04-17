Ciência

Whey de inseto? Farinha de grilo pode ser a mais nova fonte de proteína

Alternativa sustentável reúne todos os aminoácidos essenciais e tem alta digestibilidade, mas ainda não tem regulamentação no Brasil

Farinha de grilo: alternativa para consumo de proteína ainda enfrenta obstáculos para consumo no Brasil. (.)

Farinha de grilo: alternativa para consumo de proteína ainda enfrenta obstáculos para consumo no Brasil. (.)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 17 de abril de 2026 às 12h26.

A farinha de grilo vem ganhando espaço como alternativa proteica com valor nutricional semelhante ao de fontes tradicionais.

Rica em aminoácidos essenciais e com alta digestibilidade, a substância surge em meio à busca por alimentos mais sustentáveis. No entanto, mesmo com esse potencial, o consumo ainda enfrenta barreiras no Brasil.

Benefícios nutricionais da farinha de grilo

Produzida a partir de grilos, a farinha reúne todos os aminoácidos essenciais, que não são produzidos pelo organismo e precisam ser obtidos pela alimentação. Esse perfil aproxima o ingrediente das proteínas de origem animal, conhecidas pelo alto valor biológico.

Outro ponto de destaque é a digestibilidade. Em comparação com proteínas vegetais, o aproveitamento pelo organismo tende a ser mais eficiente, já que há menor presença de compostos que dificultam a absorção dos nutrientes.

A composição também inclui gorduras, vitaminas e minerais, o que amplia o valor nutricional e favorece diferentes aplicações na alimentação.

Como a farinha de grilo é produzida na indústria

Pesquisas conduzidas na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) buscam transformar o grilo em um ingrediente de maior valor agregado.

O processo começa com a produção de farinha a partir da espécie Gryllus assimilis. Em seguida, os componentes são separados, incluindo proteínas, lipídios e fibras. A proposta é reorganizar esses elementos para desenvolver ingredientes com propriedades específicas, voltados à indústria de alimentos.

Testes laboratoriais indicam que a proteína do grilo apresenta características tecnológicas relevantes, como a capacidade de estabilizar espumas e emulsões, o que amplia seu uso em produtos processados.

Esse avanço ocorre em um contexto de maior interesse por proteínas alternativas, impulsionado pela necessidade de reduzir impactos ambientais e ampliar a oferta de alimentos.

Insetos exigem menos água, ocupam menos espaço e geram menos emissões de gases de efeito estufa em comparação com a pecuária tradicional.

Relatórios da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) apontam esse tipo de produção como uma alternativa viável para a alimentação humana.

Desafios de consumo e regulamentação no Brasil

A aceitação ainda é um dos principais obstáculos, sobretudo em países ocidentais. Para contornar essa resistência, uma das estratégias é transformar o inseto em farinha ou ingrediente isolado, eliminando a aparência original.

Esse formato já está presente em produtos como pães, barras de cereal e snacks. Testes indicam que pequenas quantidades podem ser incorporadas sem alterar sabor e textura, enquanto proporções maiores tendem a gerar rejeição.

A segurança alimentar também exige atenção. Pessoas com alergia a crustáceos podem apresentar reações ao consumir insetos, devido à semelhança entre algumas proteínas.

Outro entrave está na regulamentação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda discute regras para o consumo no Brasil, e não há autorização para comercialização em larga escala.

Sem uma definição regulatória, o mercado brasileiro avança de forma limitada, com parte da produção direcionada para alimentação animal.

Acompanhe tudo sobre:ProteínasRegulamentação

Mais de Ciência

Ciência descobre 5,5 milhões de abelhas escondidas em cemitério de Nova York

Tudo o que se sabe sobre o alinhamento de planetas que está acontecendo

Albert Einstein 'zumbi do trabalho'? O 'ano miraculoso' do físico que mudou a história

Cometa 3I/ATLAS muda de composição após passar pelo Sol e intriga cientistas

Mais na Exame

Casual

Relógios na F1: as apostas das marcas para a temporada 2026/27

Pop

Irmão de Suzane von Richthofen recusou convite para documentário da Netflix

Ciência

Ciência descobre 5,5 milhões de abelhas escondidas em cemitério de Nova York

Future of Money

Possível criador do Bitcoin diz que risco quântico não se concretizará por pelo menos 20 anos