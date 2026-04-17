Whey de inseto? Farinha de grilo pode ser a mais nova fonte de proteína

A farinha de grilo vem ganhando espaço como alternativa proteica com valor nutricional semelhante ao de fontes tradicionais.

Rica em aminoácidos essenciais e com alta digestibilidade, a substância surge em meio à busca por alimentos mais sustentáveis. No entanto, mesmo com esse potencial, o consumo ainda enfrenta barreiras no Brasil.

Benefícios nutricionais da farinha de grilo

Produzida a partir de grilos, a farinha reúne todos os aminoácidos essenciais, que não são produzidos pelo organismo e precisam ser obtidos pela alimentação. Esse perfil aproxima o ingrediente das proteínas de origem animal, conhecidas pelo alto valor biológico.

Outro ponto de destaque é a digestibilidade. Em comparação com proteínas vegetais, o aproveitamento pelo organismo tende a ser mais eficiente, já que há menor presença de compostos que dificultam a absorção dos nutrientes.

A composição também inclui gorduras, vitaminas e minerais, o que amplia o valor nutricional e favorece diferentes aplicações na alimentação.

Como a farinha de grilo é produzida na indústria

Pesquisas conduzidas na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) buscam transformar o grilo em um ingrediente de maior valor agregado.

O processo começa com a produção de farinha a partir da espécie Gryllus assimilis. Em seguida, os componentes são separados, incluindo proteínas, lipídios e fibras. A proposta é reorganizar esses elementos para desenvolver ingredientes com propriedades específicas, voltados à indústria de alimentos.

Testes laboratoriais indicam que a proteína do grilo apresenta características tecnológicas relevantes, como a capacidade de estabilizar espumas e emulsões, o que amplia seu uso em produtos processados.

Esse avanço ocorre em um contexto de maior interesse por proteínas alternativas, impulsionado pela necessidade de reduzir impactos ambientais e ampliar a oferta de alimentos.

Insetos exigem menos água, ocupam menos espaço e geram menos emissões de gases de efeito estufa em comparação com a pecuária tradicional.

Relatórios da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) apontam esse tipo de produção como uma alternativa viável para a alimentação humana.

Desafios de consumo e regulamentação no Brasil

A aceitação ainda é um dos principais obstáculos, sobretudo em países ocidentais. Para contornar essa resistência, uma das estratégias é transformar o inseto em farinha ou ingrediente isolado, eliminando a aparência original.

Esse formato já está presente em produtos como pães, barras de cereal e snacks. Testes indicam que pequenas quantidades podem ser incorporadas sem alterar sabor e textura, enquanto proporções maiores tendem a gerar rejeição.

A segurança alimentar também exige atenção. Pessoas com alergia a crustáceos podem apresentar reações ao consumir insetos, devido à semelhança entre algumas proteínas.

Outro entrave está na regulamentação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda discute regras para o consumo no Brasil, e não há autorização para comercialização em larga escala.

Sem uma definição regulatória, o mercado brasileiro avança de forma limitada, com parte da produção direcionada para alimentação animal.