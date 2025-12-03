São Paulo entra para o Guinness com maior programa de segurança alimentar do mundo

São Paulo acaba de entrar para o livro de recordes do Guinness pelo maior programa municipal de segurança alimentar do mundo e recebeu o título em cerimônia na sede da G10 Favelas, em Paraisópolis.
A conquista torna a cidade a primeira do mundo a receber o reconhecimento nesta categoria, estabelecendo o modelo como referência internacional em políticas públicas de acesso à alimentação.
O recorde foi oficializado após comprovação da distribuição de 933,8 toneladas de alimentos em 24 horas. Atualmente, a capital paulista distribui mais de 3 milhões de refeições por dia para a população.
"É importante destacar que nossa avaliação é criteriosa para chegar aos resultados finais. Precisamos de provas, evidências, vídeos, fotos e testemunhas", explicou Camila Borenstain, adjudicadora oficial do Guinness, em nota.
++ Leia mais: Como o setor privado 'acorda' para combater a insegurança alimentar
Como marco, a prefeitura instaurou o "Dia D da Segurança Alimentar" no último dia 25 de novembro, uma mobilização histórica que envolveu mais de 5,6 mil pontos de verificação em toda a cidade e envolveu 1,5 mil pessoas trabalhando nas ruas.
O prefeito Ricardo Nunes destacou que a alimentação é essencial para o desenvolvimento de crianças e jovens, amplia a capacidade de aprendizagem e previne doenças. "Só quem viu ou passou fome entende a importância de um programa alimentar robusto", afirmou.
Para receber a certificação, foi necessário atender ao arcabouço legal completo, incluindo publicação de decretos e leis. Os programas municipais também precisavam ter pelo menos um ano de funcionamento.
Segundo a prefeitura, as políticas públicas estão alinhadas aos padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) nos quesitos de disponibilidade, acesso e uso adequado.
Mapa da fome em São Paulo
No Estado, dados apontam para 11,9 milhões de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar, sendo 1,4 milhão delas em nível grave de fome. No final de agosto, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e o Instituto Pacto Contra a Fome firmaram um Acordo de Cooperação Técnica para tentar reverter a realidade.
Outro estudo inédito divulgado em 2024 revelou a situação do município: 50,5% dos paulistanos estão em algum grau de insegurança alimentar e nutricional.
Destas, cerca de 1,4 milhão de pessoas (12,5%) viviam em lares onde a fome já era uma realidade. Outras 1,5 milhão (13,5%) enfrentavam insegurança alimentar moderada, com redução no acesso a alimentos.
Já aproximadamente 2,8 milhões (24,5%) moravam em domicílios marcados pela preocupação constante sobre conseguir comida no futuro próximo, situação classificada como insegurança alimentar leve.
Rede de programas de São Paulo
A rede de segurança alimentar municipal compreende refeições prontas, produtos in natura e cestas básicas. Entre os principais programas estão:
- Alimentação escolar: até cinco refeições diárias para mais de 1 milhão de alunos da rede municipal;
- Leite em casa: 325 mil crianças da educação infantil atendidas mensalmente;
- Cestas básicas: 421 mil cestas distribuídas por mês através dos programas Cestas Básicas e Cidade Solidária;
- Bom Prato Paulistano: 7 mil refeições diárias a preços acessíveis;
- Rede Cozinha Escola: 26 mil refeições por dia, além de formação profissional;
- Rede Cozinha Cidadã: 15 mil refeições diárias em territórios periféricos;
- Armazéns Solidários: descontos de até 50% em alimentos essenciais para cadastrados no CadÚnico;
- Banco de Alimentos: doação de 55 toneladas de produtos por mês a instituições sociais;
-
1/49
Operação da Caramuru, em Sorriso, no Mato Grosso
(Caramuru em Sorriso)
-
2/49
3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio
(3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)
-
3/49
SLC
(SLC)
-
4/49
CD - Centro de Distribuição do Mercado Livre - ML - em Cajamar SP
foto: Leandro Fonseca
data: 26/07/2021
(MERCADO LIVRE)
-
5/49
(Pao de Acucar Turns to Malls for Grocery Boost)
-
6/49
Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Magazine Luiza)
-
7/49
(size_960_16_9_randon-460-310-jpg.jpg)
-
8/49
Weg: a fabricante de motores e equipamentos da indústria de energia subiu 15,43%
(IMG_8525)
-
9/49
Em 2006 foi anunciada a descoberta de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos, na área de TUPI - hoje campo de Lula
(size_960_16_9_em_2006_foi_anunciada_a_descoberta_de_petroleo_no_pre-sal_da_bacia_de_santos_na_area_de_tupi_-_hoje_campo_de_lula.jpg)
-
10/49
tupy-lia-lubambo-460-jpg.jpg
(size_960_16_9_tupy-lia-lubambo-460-jpg.jpg)
-
11/49
Ana Maria Braga, apresentadora
(size_960_16_9_apresentadora_ana_maria_braga.jpg)
-
12/49
12 - Tupy
(size_960_16_9_motor-tupy.jpg)
-
13/49
Linha de produção da Tupy: R$ 1,3 bilhão em novos contratos
(Linha de produção da Tupy Fundições.)
-
14/49
(Vibra Energia S.A (VBBR3))
-
15/49
Raízen: Fitch destacou que espera uma solução de curto prazo para a injeção de capital na empresa
(logo_raizen_Totem_Rondonópolis_divulgacao)
-
16/49
Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
17/49
Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
18/49
Canteiro de obra da Tegra: empresa aderiu a princípios da ONU Mulheres, que preveem representatividade feminina em cargos de liderança
Mulheres da Tegra: um programa para estimular o debate sobre diversidade de gênero, empoderamento feminino e políticas inclusivas
(TEGRA PUBLICAÇÃO)
-
19/49
MRV: as ações da construtora recuaram 40,52%
(MRV)
-
20/49
Engie
(Engie)
-
21/49
XinJian Chen, diretor-presidente da CPFL Renováveis: “A iniciativa tem um significado importante para contribuir com o bem-estar da população local e levar dignidade e segurança hídrica para os moradores”
(OK_210511_CPFL_Xin_Jian_0074 (2) copy)
-
22/49
EDP já produziu sua primeira molécula de H2V no Brasil — mais especificamente, na unidade de geração que mantém em São Gonçalo do Amarante (CE)
(ENERGIA-5)
-
23/49
(boticario melhores do esg)
-
24/49
Natura: empresa divulga balanço após o fechamento do mercado
(5. Natura)
-
25/49
Cremes para pele da L'oreal
(size_960_16_9_cremes-loreal.jpg)
-
26/49
(AVB Profissionalização - SITE)
-
27/49
Leandro Faria, gerente-geral de sustentabilidade da CBA; Ricardo Carvalho, CEO da CBA; e David Canassa, diretor executivo da Reservas Votorantim
Foto: Leandro Fonseca
data: setembro 2022
(Nova Iorque - New Yorque - USAFoto: Leandro Fonsecadata: setembro 2022)
-
28/49
Flávia Souza, diretora global de suprimentos da Gerdau
(Flávia Souza, diretora global de suprimentos da Gerdau (2)_credito)
-
29/49
Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo
(Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)
-
30/49
(Arezzo (1))
-
31/49
(Renner)
-
32/49
Operação da Klabin: primeira do setor a certificar o manejo florestal
(RankingHistorico_11)
-
33/49
(Suzano (SUZB3) anuncia programa de recompra de ações)
-
34/49
Foto: Dexco/ Divulgação
(Floresta Dexco MG)
-
35/49
Sede da Ambipar, em Nova Odessa (SP): água da chuva é usada para abastecer caminhões-pipa
(imagem (2))
-
36/49
Sabesp: Interessados em ser acionistas de referência começam a agendar encontros com investidores de mercado
(sabesp)
-
37/49
Estação de tratamento de esgoto, em Manaus: investidores estrangeiros qualificados, como o CIG, que detém participação na empresa de saneamento Aegea, exploram o mercado brasileiro
(SANEAMENTO-2)
-
38/49
A redes de laboratórios Fleury (FLRY3)
(A redes de laboratórios Fleury (FLRY3))
-
39/49
Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde
(Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)
-
40/49
Oncoclínicas: alíquota prevista era de 34%, mas ficou menor, em 26%
(Foto: Divulgação)
(Oncoclínicas BH)
-
41/49
Anderson Valadares, superintendente da Porto Seguro: foco em diversidade e estratégia de colocar as pessoas no centro do negócio garantem resultados
(ED1264_ESG_2_2)
-
42/49
Iupar, holding que detém o controle do Itaú, vencedor na categoria de bancos
(Agência do Itaú)
-
43/49
Santander é um dos destaques no Melhores do ESG
(Santander)
-
44/49
(Portugal Telecom Says Telefonica's $7 Billion Vivo Offer Is "Insufficient")
-
45/49
Loja da operadora TIM
(Telecom)
-
46/49
Algar Telecom
(size_960_16_9_grupo-algar.jpg)
-
47/49
Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística
(Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)
-
48/49
Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística
(Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)
-
49/49
Ecorodovias: empresa divulgou balanço do 3º trimestre de 2019 nesta terça-feira (29)
(size_960_16_9_ecorodovias.jpg)