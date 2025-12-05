Bússola

Esta ONG projeta expansão utilizando escolas privadas para viabilizar instituições de ensino social

Instituição filantrópica amplia presença no ensino básico e anuncia expansão com novas unidades

Colégio Virgem Poderosa (Rede Santa Catarina/Divulgação)

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 07h00.

Com 125 anos como instituição filantrópica consolidada, a Rede Santa Catarina conta com nove escolas em todo o país. Em 2025, o plano da instituição é dobrar o número de impactados pelo seu trabalho na educação, passando dos 5 mil para os 10 mil alunos.

O plano de crescimento inclui a criação de cinco novas escolas privadas e sociais que, juntas às demais, devem oferecer mais bolsas integrais a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade — hoje, são 800 bolsas destinadas e a última aquisição foi o Colégio Virgem Poderosa, no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

As ações previstas no planejamento estratégico da Rede estão ancoradas em dois eixos de atuação: 

  • O cluster das escolas privadas, com foco em sustentabilidade e inovação pedagógica
  • O cluster das escolas sociais, voltado à ampliação do acesso gratuito à educação de qualidade.  

A expectativa da instituição é fortalecer seu compromisso de oferecer uma educação integral guiada pelo cuidado com a vida em todas as suas fases. 

“Concluímos um ciclo importante de planejamento que reposiciona nossa presença no campo educacional. Vamos crescer de forma sustentável, mantendo nossa identidade confessional e o comprometimento com a transformação social, destaca Paulo Aquino, diretor executivo de Educação da Rede Santa Catarina, organização filantrópica e sem fins lucrativos. 

A expansão das escolas privadas viabilizará a ampliação das escolas sociais

“Assim, cresceremos mantendo o compromisso ético de oferecer à sociedade mais e melhores serviços educacionais e sociais, explica o diretor executivo de Educação da Rede Santa Catarina 

A expansão está estruturada no modelo de transferência de mantença, por meio do qual a responsabilidade legal e institucional pela escola é transferida da mantenedora original para outra, de modo a preservar a identidade pedagógica e a continuidade das atividades. 

Isso permite parcerias estratégicas com organizações alinhadas aos mesmos valores e propósitos. Assim, a Rede Santa Catarina assume a gestão preservando o vínculo comunitário e a qualidade pedagógica, administrativa e espiritual das unidades. 

“Nosso propósito, mais do que crescer e desenvolver uma atuação singular, é potencializar escolas que já partilham da mesma missão. Queremos otimizar tudo que o espaço oferece de positivo e, dessa forma, avançar de forma construtiva” conclui Aquino. 

