Como esta mochila tradicional do Japão conta a história do país

No Japão, as expectativas culturais são repetidamente incutidas nas crianças na escola e em casa.

Essa tradição também chega ao randoseru, um tipo de mochila bastante utilizado por estudantes no Japão.

Segundo reportagem do New York Times, geralmente meninos carregam randoseru pretos e as meninas, vermelhos. Nos últimos anos, a crescente discussão sobre diversidade e individualidade levou os varejistas a oferecer mochilas em um arco-íris de cores e com alguns detalhes diferenciados, como personagens de desenhos animados bordados, animais ou flores, ou forros internos feitos de tecidos diferentes.

Ainda assim, a maioria dos meninos hoje carrega randoseru preto, embora o lavanda tenha ultrapassado o vermelho em popularidade entre as meninas, de acordo com a Associação Randoseru. Além das variações de cores e de uma maior capacidade para acomodar mais livros didáticos e tablets, o formato e a estrutura das bolsas permaneceram consistentes ao longo de décadas.

De onde vem essa tradição?

A ligação dos japoneses com o randoseru remonta ao século XIX, durante a era Meiji, quando o Japão passou de um reino feudal isolado para uma nação moderna que buscava numa nova relação com o mundo exterior. O sistema educacional ajudou a unificar uma rede de feudos independentes — com os seus próprios costumes — numa única nação com uma cultura partilhada.

As bolsas estão ligadas também aos métodos educacionais locais, com estudantes se preparando para a mobilização militar antes e durante a Segunda Guerra Mundial

Depois da guerra, o país mobilizou-se novamente, desta vez para reconstruir uma economia com trabalhadores obedientes. Em reconhecimento à forte solidariedade simbolizada pelo randoseru, algumas grandes empresas davam as mochilas como presente aos filhos dos funcionários, segundo o NYT.

Nos últimos anos, alguns pais e defensores dos direitos das crianças queixaram-se de que as mochilas são muito pesadas ​​para as crianças mais novas. A randoseru pode cobrir metade do corpo de um aluno da primeira série. Mesmo sem nada, a bolsa pesa cerca de um quilo e meio.