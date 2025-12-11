Ciência

Você está cometendo esses erros ao fotografar a Lua — saiba como evitar

Fenômeno comum envolve tecnologia, percepção visual e condições de luz

A landscape shot of a white full moon with black color in the background (Freepik)

A landscape shot of a white full moon with black color in the background (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15h01.

Para quem já tentou tirar fotos da Lua com o smartphones geralmente percebeu imagens borradas, claras demais ou sem detalhes visíveis. O principal motivo pode ser a dificuldade das câmeras de celular em lidar com a intensidade da luz lunar em contraste com o céu escuro. O problema é técnico e comum, mesmo para usuários experientes, destacou a BBC.

Ao fotografar à noite, o celular costuma ativar automaticamente o modo noturno. Esse ajuste aumenta a exposição para captar mais luz do ambiente. No caso da Lua, que está iluminada pelo Sol, o resultado costuma ser uma imagem superexposta, sem contornos ou crateras aparentes.

Segundo especialistas em astronomia, o ideal é evitar fotografar a Lua em um céu totalmente escuro. Quando possível, o registro deve ser feito durante o crepúsculo, quando o contraste entre o céu e o satélite natural é menor e a câmera consegue equilibrar melhor a luz.

Como reduzir a superexposição e melhorar o resultado

Para quem pretende fotografar a Lua à noite, reduzir manualmente a exposição ajuda a preservar os detalhes. Alguns celulares permitem travar o ajuste automático e diminuir a luz captada pelo sensor. Aplicativos específicos de fotografia noturna também auxiliam nesse controle.

Em aparelhos com modo profissional, é possível ajustar ISO e velocidade do obturador. Reduzir o ISO e usar um tempo de exposição mais curto evita que a Lua apareça como um borrão luminoso. Testes sucessivos são recomendados para encontrar o melhor equilíbrio.

Mesmo com bons ajustes, a Lua pode parecer pequena na imagem. Isso acontece porque ela ocupa apenas 0,5 grau do céu, enquanto câmeras de celular são projetadas para imagens amplas. Como resultado, o satélite natural da Terra representa poucos pixels na imagem final, em alguns casos com menos de 50 pixels de largura.

A percepção de tamanho a olho nu é influenciada pela chamada ilusão lunar.

Zoom e estabilidade fazem diferença

Dar zoom nem sempre resolve o problema. A maioria dos celulares utiliza zoom digital, que apenas recorta a imagem e reduz a definição. Alguns modelos avançados possuem zoom óptico, que amplia a imagem sem perda significativa de qualidade.

Quando o aparelho não possui esse recurso, uma alternativa é usar lentes acopláveis ou até um telescópio simples. Mesmo equipamentos básicos conseguem revelar crateras e contornos da superfície lunar quando combinados a um smartphone.

A estabilidade é essencial, já que a aproximação da imagem amplia qualquer movimento. O uso de tripé, apoio fixo ou temporizador reduz tremores. Controles remotos ou fones com botão também ajudam a evitar vibrações no disparo.

Criatividade pode compensar limitações técnicas

Quando não é possível destacar os detalhes da Lua, enquadrar elementos em primeiro plano melhora a composição. Prédios, árvores ou monumentos ajudam a criar contexto visual e dão escala à imagem.

Em muitos smartphones, algoritmos de inteligência artificial atuam para equilibrar luz e contraste, priorizando a cena como um todo.

Especialistas recomendam evitar fotos isoladas da Lua e buscar composições que transmitam localização e ambiente. Em alguns casos, o celular entrega melhores resultados ao fotografar outros fenômenos astronômicos, como a Via Láctea, auroras ou cometas brilhantes.

Acompanhe tudo sobre:LuaFotosCâmeras digitais

Mais de Ciência

E se a Terra parasse de girar? Cientistas explicam

3I/ATLAS: como o cometa interestelar deixou cientistas em alerta

Como espécie de molusco de 507 anos pode revelar os mistérios do envelhecimento

Quais são os animais mais monogâmicos do mundo — e não são os humanos

Mais na Exame

Mundo

EUA e Japão realizam voos militares conjuntos após patrulhas da China

Future of Money

BTG vê oportunidade em criptomoeda ‘desconhecida’, saiba qual

Pop

Knives Out 3: novo filme da franquia estreia nesta sexta; veja tudo que sabemos

Brasil

Lula deve vetar PL da Dosimetria e adiar saída de condenados da prisão