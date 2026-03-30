Sem água, sem cerveja: como uma fábrica da Heineken virou uma das mais eficientes do mundo

Não existe cerveja sem água e é a partir dessa premissa que a Heineken colocou o recurso natural no centro da estratégia de negócio. Mais do que um insumo, é um fator crítico para a operação e crescimento da companhia. “Uma das maneiras de calcular nossa eficiência é o quanto de água usamos para cada litro de cerveja produzido”, resume Lígia Camargo, diretora de Sustentabilidade do Grupo HEINEKEN no Brasil, em entrevista à EXAME. O indicador hoje é um dos principais KPIs da operação. É nesse contexto que a cervejaria da companhia em Alexânia, no interior de Goiás, ganhou destaque global. A unidade está hoje entre as mais eficientes do mundo no uso de água dentro do grupo, que reúne cerca de 160 fábricas. Desde 2018, reduziu em cerca de 23% o consumo hídrico por litro produzido, fruto de uma transformação operacional que combina tecnologia, gestão e cultura. O avanço é ainda mais expressivo quando se olha o ponto de partida: há duas décadas, a planta operava com um consumo próximo de 10 litros de água para cada litro de cerveja. Hoje, esse número caiu para cerca de 2,2 litros. “Nos últimos anos, estruturamos uma jornada consistente para reduzir o consumo em Alexânia. Hoje monitoramos cada gota em tempo real e conseguimos atuar rapidamente para evitar desperdícios”, afirma Cícero Rodrigues, diretor da cervejaria, também à EXAME. Se Alexânia mostra o que é possível dentro da operação, o maior desafio está fora dela, garantem os executivos. Segundo a Heineken, cerca de 90% da pegada hídrica da cerveja está na agricultura através do cultivo de cevada e lúpulo. “A gente precisa olhar para a água do campo ao copo, de maneira integrada”, diz a diretora de sustentabilidade. “É um dominó: se você não olha o sistema inteiro, tudo pode colapsar". Essa visão levou a empresa a ampliar sua estratégia para além das fábricas, com foco em cadeia de valor e gestão de bacias hidrográficas.

A estratégia da gigante de bebidas considera eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. “Crise hídrica não é só seca — o excesso também é crise”, lembra a executiva: isto significa que impactos indiretos também entram na conta.

Queimadas, por exemplo, podem comprometer a infiltração de água no solo e afetar a recarga de aquíferos, efeitos que chegam a fábricas a dezenas de quilômetros de distância.

“A gente não pode usar água para fazer nossos produtos e deixar a comunidade no entorno sem acesso", destaca Lígia.