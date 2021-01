Vacinas atuais podem ter eficácia menor contra novas variantes da covid-19

As vacinas que estão sendo produzidas por diferentes laboratórios podem ser menos efetivas para impedir a infecção das novas variantes da covid-19. Isso é o que apontam dados divulgados recentemente por Anthony Fauci, conselheiro de saúde da Casa Branca e um dos principais nomes nos EUA envolvidos no combate ao novo coronavírus.

Novas variantes do coronavírus foram encontradas em diversos locais do planeta, inclusive no Brasil. A Organização Mundial da Saúde já se reuniu para debater as descobertas e estudos apontam que as novas cepas podem ser até mais transmissíveis do que a cepa “tradicional”, por assim dizer. Também foram encontradas variantes no Reino Unido, na Alemanha e na África do Sul.

Conforme reportado pela CNBC, Fauci se baseia em estudos realizados pela bioRxiv, que ainda precisam ser revisados, e que mostram que a variante sul-africana do coronavírus, chamada de 501Y.V2, tem a capacidade de evitar os anticorpos criados pelos fármacos que estão sendo desenvolvidos e, desta forma, reduzir a taxa de eficácia das vacinas.

Fauci, porém, mostra otimismo em relação ao combate contra a doença e voltou a reforçar a importância da vacina em pronunciamento feito na Casa Branca. “Estamos acompanhando com muito cuidado a variante encontrada na África do Sul, que é um pouco mais preocupante, mas não é algo que achamos que não podemos suportar”, disse Fauci.

A preocupação surge porque os estudos clínicos realizados para medir a taxa de eficácia de cada vacina podem não ter levado em conta os aspectos de mutações da cepa original da doença. Fauci ainda afirma que uma possível queda na taxa de eficácia das vacinas seria “mais uma razão pela qual é preciso vacinar o maro número de pessoas possível”.

É importante destacar que algumas farmacêuticas já se manifestaram sobre a eficácia de suas vacinas em relação ao combate contra novas cepas da covid-19. Um estudo preliminar divulgado nesta semana apontou que a vacina produzida pela Pfizer pode ser eficaz contra as variantes do coronavírus. A Universidade de Oxford também prepara imunizantes contra as novas cepas.