SAP entra no mercado de pagamentos e usa seu agente de IA para lançar o SAP Pay

LAS VEGAS - A SAP surpreendeu o mercado de tecnologia e negócios com o anúncio de sua entrada oficial no setor de pagamentos com o lançamento do SAP Pay. O movimento, segundo o CEO Christian Klein, consolida a visão de empresa autônoma da companhia alemã, apresentada inicialmente no evento Sapphire, em maio deste ano, e detalhada no evento SAP Connect, em Las Vegas, nesta semana.

O anúncio do SAP Pay representou uma das grandes surpresas do SAP Connect. Desenvolvido para operar de forma nativa e integrada diretamente aos fluxos de trabalho do ecossistema SAP, o serviço é impulsionado pela Tereina, uma empresa de tecnologia em pagamentos fundada pela própria SAP para viabilizar essa operação no mercado norte-americano e britânico.

Tradicionalmente, os processos de pagamento corporativo exigem uma infraestrutura complexa e fragmentada, envolvendo plataformas bancárias separadas, transferência de arquivos e etapas demoradas de conciliação pós-pagamento. O SAP Pay foi desenhado para eliminar essa fricção operacional: assim que uma fatura é aprovada dentro do ERP em nuvem, o sistema executa o pagamento de maneira automatizada e realiza instantaneamente a conciliação com a fatura ou ordem de compra correspondente.

Para o CEO da SAP, Christian Klein, o SAP Pay além de complementar o conceito de empresa autônoma, representa um marco decisivo para o setor: "nosso esforço atual está em ajudar organizações a conectar inteligência em todas as funções para gerar resultados de negócios confiáveis".

Durante o evento, grandes marcas parceiras compartilharam casos de uso da nova ferramenta. No setor de compras, Christoph Buerki, da Novartis, destacou: "desenvolvemos em conjunto e lançamos recentemente um piloto do Joule Sourcing Assistant da SAP. Nossa visão é que os agentes de IA cuidem do trabalho manual pesado, permitindo que os profissionais de compras se concentrem na estratégia, no envolvimento com fornecedores e na criação de valor".

Já Jill Notz, líder de serviços empresariais da PwC, apontou que o novo assistente de faturamento transformará as operações de serviços profissionais, identificando anomalias e resolvendo erros de lançamento antes mesmo que as faturas sejam emitidas. Michalene Schechter, líder global de finanças e compras e arquiteta de plataforma SAP na Accenture, ressaltou que a implementação do Joule em processos centrais de finanças e análise de dados massivos tem sido fundamental.