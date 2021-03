Vacinados podem ficar sem máscara em pequenos grupos, afirma agência dos EUA

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, divulgou nesta segunda-feira (08) que pessoas completamente vacinadas contra o novo coronavírus podem se reunir privadamente em pequenos grupos, sem a necessidade de máscaras ou distanciamento. Porém, as condições são específicas e o órgão norte-americano enfatiza que as precauções de segurança ainda precisam ser seguidas.

Qualquer pessoa, vacinada ou não, ainda deve seguir as diretrizes recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em lugares públicos. Isso quer dizer que uso de máscara e o distanciamento social ainda são fortemente recomendados para qualquer atividade fora de casa.

As mesmas diretrizes também se mantem em casos nos quais uma pessoa vacinada encontra alguém que faz parte do grupo de risco. É necessário tomar precauções na maioria das circunstâncias, já que é possível ser infectado e transmitir covid-19 mesmo vacinado.

“Existem algumas atividades que as pessoas totalmente vacinadas podem começar a retomar agora na privacidade de suas próprias casas”, disse Rochelle Walensky, diretora do CDC, em comunicado. “Todos - mesmo aqueles que foram vacinados - devem continuar com todas as estratégias de segurança em ambientes públicos.”

As recomendações do órgão norte-americano valem somente para os Estados Unidos. No momento, mais de 70 milhões de norte-americanos já foram vacinados. A média diária é de 2,1 milhões de vacinações por dia. De acordo com dados do CDC, mais de 17% já recebeu no mínimo uma dose e pouco mais de 9% recebeu duas. Em comparação com o Brasil, até o último domingo (7), 8,2 milhões de pessoas foram vacinadas no Brasil, representando 3,9% da população brasileira.

O CDC disse que pessoas totalmente vacinadas contra o vírus podem visitar membros não vacinados de uma única família sem usar máscaras ou manter o distanciamento social, desde que essas pessoas tenham baixo risco para casos graves.

O órgão também afirma que vacinados não precisam realizar um teste de covid-19 ou fazer quarentena caso sejam expostos ao vírus. Atividades como comer em restaurantes ou ir na academia também mostraram ter pouco risco para pessoas completamente vacinadas, mas o CDC enfatiza que as precauções de segurança ainda precisam ser seguidas.

Vale ressaltar que as vacinas disponíveis nos Estados Unidos e no Brasil não imunizam completamente contra as novas variantes que são bem mais transmissíveis. Portanto, ainda não é possível voltar aos costumes de antes de março de 2020, completamente vacinados ou não.

"Todos devem evitar encontros maiores do que pequenos grupos de indivíduos, independentemente de seu estado de vacinação", afirmou o órgão em comunicado.