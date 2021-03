Vacinação para grupo de 75 e 76 anos em SP começa em 15 de março

O estado de São Paulo começará a vacinação de idosos de 75 e 76 anos contra o coronavírus a partir da próxima segunda-feira, 15 de março. A informação foi anunciada nesta terça-feira, 8, pelo governo do estado.

No estado de São Paulo, são 420.000 pessoas nesse grupo. A vacinação ocorrerá nos horários já usuais, das 8h às 17h. O governo pediu que se evite aglomeração e filas na manhã do primeiro dia de vacinação, como ocorreu com grupos anteriores.

É recomendado que as famílias façam um cadastro no site do governo de São Paulo para encontrar os melhores locais de vacinação (acesse neste link).

Segundo o governador João Doria, o Butantan também entrega nesta segunda-feira um novo lote de 1,7 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Ao todo, são 16,1 milhões de doses da Coronavac já entregues ao SUS.

O Brasil chegou a 8,2 milhões de doses da vacina contra a covid-19 aplicadas em todo o país até este domingo, 7, segundo o consórcio de imprensa formado por G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL. Ao todo, o número de vacinados chega a 3,9% da população brasileira.

O estado de São Paulo, o mais populoso, é o segundo estado que mais vacinou em números absolutos e o segundo proporcionalmente. O estado vacinou 2,4 milhões de pessoas até agora, a maior parte idosos e profissionais de saúde. Pouco mais de 5% da população do estado recebeu ao menos a primeira dose.