Em 45 dias, governo Biden aplica 71 mi de doses da vacina - quase 3 mi só no sábado

Das 87 milhões de doses da vacina contra a covid-19 aplicadas nos Estados Unidos, pouco mais de 71 milhões foram administradas nos 45 dias do governo do presidente Joe Biden. Neste sábado, 6, o programa de vacinação do país bateu um recorde, com quase 3 milhões de imunizações em um único dia. O número é 20% superior ao do recorde anterior, registrado na sexta-feira, 5.

O resultado expressivo foi comemorado pelo conselheiro sênior da Casa Branca para a covid-19, Andy Slavitt. “Gratidão a todos os vacinadores, voluntários, médicos, farmacêuticos, entregadores, fabricantes, funcionários públicos e soldados que estão trabalhando juntos neste esforço”, disse ele em seu perfil em uma rede social.

NEW: 2.9 million vaccines reported administered today, 20% above the last record. Gratitude for all the vaccinators, volunteers, doctors, pharmacists, couriers, manufacturers, civil servants, and soldiers who are working together on this effort. — Andy Slavitt (@aslavitt46) March 6, 2021

Assim que assumiu o governo, Joe Biden prometeu vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias. Até o momento, 57.358.849 receberam pelo menos a primeira dose, e 29.776.160 ganharam a segunda dose, de acordo com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês).

Apesar de ser uma meta ousada, o governo dos Estados Unidos já comprou vacinas de três laboratórios. Somadas, Pfizer/BioNTech, Moderna e Janssen devem entregar 220 milhões de doses até o fim de maio para os 260 milhões de adultos nos Estados Unidos.

Senado aprova pacote de 1,9 trilhão

O Senado dos Estados Unidos aprovou neste sábado, 6, o plano de alívio do presidente Joe Biden contra os efeitos do coronavírus no valor de 1,9 trilhão de dólares, após uma sessão que durou a noite toda em que os democratas se desentenderam sobre o auxílio-desemprego e a minoria republicana falhou nas tentativas de incluir algumas emendas.

O projeto final inclui 400 bilhões de dólares em pagamento único de 1.400 dólares à maioria dos norte-americanos, 300 dólares por semana em auxílio-desemprego ampliado para as 9,5 milhões de pessoas que ficaram sem trabalho na crise e 350 bilhões de dólares em ajuda a governos estaduais e locais com problemas orçamentários.