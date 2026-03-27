Como os polvos conseguem abrir potes e resolver problemas complexos

Os polvos são considerados um dos invertebrados mais inteligentes do planeta. Experimentos científicos e observações em aquários mostram que esses animais conseguem abrir potes com tampa, escapar de tanques e resolver desafios que exigem memória e coordenação.

Essas habilidades despertaram o interesse de pesquisadores que estudam cognição animal.

Um estudo da Universidade de Sydney observou que, mesmo na natureza, os polvos realizam ações incomuns, como jogar conchas uns nos outros.

O cérebro e o sistema nervoso dos polvos

Uma das explicações para essa inteligência está no sistema nervoso altamente desenvolvido desses animais.

Eles possuem cerca de 500 milhões de neurônios, número semelhante ao encontrado em alguns mamíferos, um cérebro central e dois lobos ópticos.

Curiosamente, 70% desses neurônios estão concentrados nos tentáculos, permitindo que cada braço execute movimentos complexos e responda a estímulos de forma relativamente independente.

Como os polvos resolvem problemas

Em experimentos de laboratório, pesquisadores colocam alimentos dentro de recipientes fechados ou potes de vidro. Os polvos observam o objeto, manipulam a tampa com os tentáculos e conseguem abri-lo após algumas tentativas.

Esse comportamento indica aprendizado por tentativa e erro e capacidade de memória. Alguns indivíduos conseguem repetir a solução posteriormente com mais rapidez.

Estudos também mostram que polvos conseguem diferenciar formas e lembrar estratégias para obter comida.

Inteligência adaptativa no ambiente marinho

A inteligência dos polvos é considerada uma adaptação evolutiva ao ambiente marinho. Diferentemente de muitos animais, eles não possuem conchas ou estruturas rígidas para proteção.

Por isso, dependem de habilidades cognitivas e comportamentais para sobreviver. Entre elas estão camuflagem sofisticada, exploração do ambiente e resolução de problemas.

Essas características fazem dos polvos um dos exemplos mais notáveis de inteligência entre animais invertebrados e continuam sendo objeto de pesquisa em estudos sobre cognição e evolução.