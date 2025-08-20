Ciência

Terra 'perdendo peso'? Entenda o processo que envolve até satélites e foguetes

Além disso, processos radioativos transformam matéria em energia, que também se dissipa em forma de radiação

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 20h50.

Você sabia que a Terra está perdendo peso? E não se trata de “alguns quilinhos” apenas. Vamos aos números.

O planeta tem uma massa estimada em cerca de 6 septilhões de quilos — ou, mais precisamente, 5.972.000.000.000.000.000.000.000 kg. Esse valor gigantesco foi calculado com base em dados de satélites e fórmulas matemáticas.

Mas aqui entra um detalhe importante: esse número está em constante mudança.

Gases na atmosfera

Isso acontece porque gases presentes na atmosfera podem escapar para o espaço. Além disso, processos radioativos transformam matéria em energia, que também se dissipa em forma de radiação.

Outro fator que contribui para essa perda de peso é o lançamento de foguetes e satélites, que levam consigo parte da massa terrestre para fora do planeta.

Por outro lado, a Terra também ganha peso, fica mais "gordinha", graças à poeira cósmica que cai continuamente do espaço.

Cientistas explicam que essas variações são mínimas e não representam motivo para preocupação

'Mineral alienígena' intriga cientistas com comportamento nunca visto na Terra

Um mineral raro encontrado em um meteorito intriga cientistas por se comportar de forma totalmente diferente de qualquer substância conhecida na Terra quando aquecido.

O estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, analisou uma amostra de tridimita de sílica — uma forma extraterrestre do dióxido de silício — retirada de uma rocha espacial que caiu na Alemanha há mais de 300 anos.

O achado surpreende porque o material não segue as regras convencionais de condução de calor.

Enquanto cristais tendem a reduzir a condutividade térmica e vidros aumentam, o mineral extraterrestre manteve o mesmo nível em diferentes temperaturas.

