Terra 'perdendo peso'? Entenda o processo que envolve até satélites e foguetes

Redação Exame
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 20h50.
Você sabia que a Terra está perdendo peso? E não se trata de “alguns quilinhos” apenas. Vamos aos números.
O planeta tem uma massa estimada em cerca de 6 septilhões de quilos — ou, mais precisamente, 5.972.000.000.000.000.000.000.000 kg. Esse valor gigantesco foi calculado com base em dados de satélites e fórmulas matemáticas.
Mas aqui entra um detalhe importante: esse número está em constante mudança.
Isso acontece porque gases presentes na atmosfera podem escapar para o espaço. Além disso, processos radioativos transformam matéria em energia, que também se dissipa em forma de radiação.
Outro fator que contribui para essa perda de peso é o lançamento de foguetes e satélites, que levam consigo parte da massa terrestre para fora do planeta.
Por outro lado, a Terra também ganha peso, fica mais "gordinha", graças à poeira cósmica que cai continuamente do espaço.
Cientistas explicam que essas variações são mínimas e não representam motivo para preocupação
Um mineral raro encontrado em um meteorito intriga cientistas por se comportar de forma totalmente diferente de qualquer substância conhecida na Terra quando aquecido.
O estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, analisou uma amostra de tridimita de sílica — uma forma extraterrestre do dióxido de silício — retirada de uma rocha espacial que caiu na Alemanha há mais de 300 anos.
O achado surpreende porque o material não segue as regras convencionais de condução de calor.
Enquanto cristais tendem a reduzir a condutividade térmica e vidros aumentam, o mineral extraterrestre manteve o mesmo nível em diferentes temperaturas.