'Mineral alienígena' intriga cientistas com comportamento nunca visto na Terra

Um mineral raro encontrado em um meteorito intriga cientistas por se comportar de forma totalmente diferente de qualquer substância conhecida na Terra quando aquecido.

O estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, analisou uma amostra de tridimita de sílica — uma forma extraterrestre do dióxido de silício — retirada de uma rocha espacial que caiu na Alemanha há mais de 300 anos.

O achado surpreende porque o material não segue as regras convencionais de condução de calor.

Enquanto cristais tendem a reduzir a condutividade térmica e vidros aumentam, o mineral extraterrestre manteve o mesmo nível em diferentes temperaturas.

Interesse em aplicações industriais

Essa propriedade desperta interesse para aplicações industriais na Terra, especialmente em setores que dependem de controle extremo de calor.

Outro detalhe curioso é que a estrutura atômica da tridimita não se enquadra nem como cristal nem como vidro: ela se posiciona em uma categoria intermediária, algo inédito para a ciência de materiais.

Os pesquisadores sugerem que substâncias semelhantes poderiam ser utilizadas para otimizar processos como a produção de aço — responsável por cerca de 7% das emissões de carbono dos Estados Unidos, o equivalente a um bilhão de toneladas de CO₂ por ano.

Além de meteoritos, esse mineral também já foi detectado em Marte, o que amplia o interesse científico sobre seu papel na formação de planetas e na busca por materiais com propriedades únicas no espaço.