Nasa apresenta estratégia para abrir dados de missões lunares a pesquisadores internacionais

A NASA anunciou nesta quinta-feira, 11, novas iniciativas para ampliar o acesso internacional aos dados, amostras e resultados científicos obtidos pelo programa Artemis. A agência informou que o compartilhamento dessas informações seguirá os princípios dos Acordos Artemis, documento assinado por 71 países, incluindo o Brasil, que estabelece diretrizes para a exploração civil, segura e transparente do espaço.

A medida foi apresentada durante uma série de dois workshops virtuais sobre ciência aberta, modelo de pesquisa baseado no acesso público a dados e na colaboração entre comunidades científicas. Os encontros ocorreram entre 28 de julho e 8 de setembro e discutiram mecanismos para facilitar a disponibilidade de informações produzidas por missões espaciais.

NASA apresenta estrutura para ampliar acesso a dados espaciais

O primeiro encontro teve como foco os fundamentos da ciência aberta e os métodos necessários para aplicar esse conceito em projetos internacionais. Segundo a NASA, as discussões abordaram formas de aumentar a interoperabilidade, termo usado para definir a capacidade de diferentes sistemas compartilharem informações, entre os países participantes.

A agência também destacou práticas relacionadas à transparência, acessibilidade e reprodução de pesquisas científicas. O objetivo é permitir que pesquisadores de diferentes regiões tenham acesso aos mesmos conjuntos de dados e possam desenvolver novos estudos a partir dessas informações.

Durante a segunda reunião, a NASA apresentou ferramentas utilizadas para organizar e distribuir dados científicos. Entre os exemplos está o Planetary Data System, plataforma que reúne informações de missões de ciência planetária da agência.

O material apresentado aos países signatários também incluiu dados lunares disponíveis publicamente, ferramentas de análise e visualização e padrões utilizados para estruturar informações dentro dos sistemas científicos.

“Estamos disponibilizando gratuitamente dados, ferramentas e resultados e convidando os parceiros dos Acordos Artemis a inovar conosco e compartilhar seus dados também”, afirmou Jacob Bleacher, cientista-chefe de exploração da NASA.

Andrew Mitchell, vice-diretor de dados científicos da Diretoria de Missões Científicas da NASA, afirmou que a abertura de informações científicas depende de mudanças nos processos de pesquisa, e não apenas da criação de novas plataformas digitais.

Segundo a agência, tornar dados e métodos científicos mais acessíveis pode facilitar novas pesquisas e ampliar a colaboração entre instituições. No programa Artemis, a iniciativa envolve informações coletadas em missões lunares, incluindo dados sobre rochas, experimentos e descobertas científicas.

Os debates realizados pela NASA também deram sequência às conversas iniciadas pela ISRO, sigla em inglês para Indian Space Research Organisation, em maio. Na ocasião, representantes dos países participantes discutiram práticas de dados abertos e estabeleceram uma base comum para futuras iniciativas.

O que são os acordos Artemis?

Os Acordos Artemis foram criados em 2020 pela NASA e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos em conjunto com sete países fundadores. O documento surgiu em um período de crescimento das iniciativas públicas e privadas voltadas à exploração da Lua e de outros destinos espaciais.

Os acordos definem princípios para orientar a cooperação internacional no espaço, com compromissos relacionados à exploração pacífica, transparência, compartilhamento de dados científicos e coordenação entre missões.

Entre as diretrizes estabelecidas estão o auxílio a pessoas em situações de emergência, o acesso a descobertas científicas e a adoção de medidas para evitar interferências entre atividades espaciais realizadas por diferentes países.

Os signatários também assumem compromissos relacionados à preservação de locais e objetos considerados importantes para a história da exploração espacial, além do desenvolvimento de práticas que mantenham a segurança das operações.

A NASA afirma que a participação nos Acordos Artemis amplia possibilidades de cooperação em futuras missões lunares e faz parte dos planos da agência para novos voos tripulados à Lua.