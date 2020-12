Um spray nasal foi capaz de reduzir a carga viral do novo coronavírus em mais de 99% em fase de testes. Desenvolvido pela farmacêutica suíça Auris Medical, o spray foi testado em células do nariz humano reconstituídas em laboratório.

A companhia descobriu que o spray consegue proteger contra uma eventual infecção da coronavírus antes da inoculação do vírus. Em um tratamento diário, foi descoberto que dois dias depois da infecção, ele reduziu em 90% a carga viral da covid-19. Após três dias, o vírus foi reduzido em 99,2%. Em 96 horas após a infecção, houve uma redução de 99,4% no vírus encontrado nas células.

O grupo de controle dos testes recebeu uma solução com soro fisiológico que não apresentou os mesmos resultados da versão sem a solução. Nesse caso houve um aumento da replicação do vírus.

O spray é chamado de AM-301 e, se aprovado, será usado para a proteção contra vírus transmitidos no ar. Com a aplicação no nariz, ele consegue formar uma camada protetora em gel na mucosa nasal. A Auris explica que a camada foi desenhada para prevenir o contato do vírus ou outros patógenos e alérgenos com as células e que a composição do spray serve para “prender” as partículas, o que facilita a descarga deles.

“Estamos muito feliz com os efeitos protetores do AM-301 contra o SARS-CoV-2. Nossos primeiros experimentos em setembro nos mostram que o componente chave do spray conseguiu prender 99% do vírus quando em contato com a suspensão viral. Agora, com a nossa formulação do spray, temos evidência de que ele pode reduzir significativamente o risco de infecção das células da mucosa nasal”, afirmou o fundador e presidente da empresa, Thomas Meyer, em comunicado publicado no site oficial da Auris.

Segundo Meyer, outros testes deverão ser conduzidos em breve para avançar o programa e pedir a aprovação do AM-301 para agências reguladoras em 2021.

Na tarde de terça-feira, 1, as ações da Auris Medical tiveram uma alta de 480% após o anúncio da eficácia do spray nasal. Os papéis da empresa estavam sendo negociados a 5 dólares, sendo que na segunda-feira fecharam por apenas 1,1 dólar.

A potência dos sprays nasais contra a covid-19

A Auris não é a única companhia interessada no desenvolvimento de um spray contra o coronavírus.

Cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e da empresa americana de biotecnologia Regeneron estão tentando criar um spray nasal capaz de prevenir infecções pela covid-19 com base no vírus enfraquecido para que as pessoas criem anticorpos capazes de impedir que o vírus invada o corpo humano.

O spray da Regeron está sendo testado em animais. Segundo o gerente do projeto, o professor de Medicina James Wilson, se o spray funcionar, ele poderá proporcionar cerca de seis meses de proteção com uma única dose.

As vias nasais são caminhos importante para o vírus se replicar nos pacientes — é dessa forma que ele atinge os pulmões. Usar um spray nasal, então, pode prevenir as infecções de forma bastante assertiva.

*Com informações da AFP