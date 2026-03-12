'Rei das baratas', cientista batiza espécies com homenagens a 'Senhor dos Anéis'

Enquanto muitos veem as baratas apenas como pragas, o entomologista filipino Cristian Lucanas dedica sua carreira a estudar esses insetos e defender seu papel no equilíbrio dos ecossistemas. Pesquisador da Universidade das Filipinas, ele já identificou 15 novas espécies, o que lhe rendeu entre colegas o apelido de “senhor das baratas”.

Em entrevista à agência de notícias francesa AFP, Lucanas afirma que também tinha aversão às baratas quando era criança, mas mudou de opinião ao estudar mais profundamente esses insetos. Segundo ele, apesar da má reputação, as baratas exercem funções importantes na natureza.

A importância das baratas

Existem atualmente mais de 4.600 espécies conhecidas de baratas no mundo. Para Lucanas, no entanto, o número real pode ser muito maior — possivelmente o dobro ou até o triplo.

Nas Filipinas, país conhecido pela grande biodiversidade, cerca de 130 espécies já foram registradas e aproximadamente três quartos delas são endêmicas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar do planeta.

De acordo com o pesquisador, as baratas desempenham um papel ecológico semelhante ao de outros organismos detritívoros, como besouros e minhocas. Esses animais se alimentam de matéria orgânica em decomposição, ajudando a reciclar nutrientes no solo.

Sem esse processo, explica Lucanas, a decomposição de matéria orgânica seria mais lenta, o que poderia afetar o funcionamento de diversos ecossistemas.

Parte da cadeia alimentar

Além de contribuir para a decomposição de matéria orgânica, as baratas também são importantes na cadeia alimentar.

Espécies como pássaros, aranhas e outros predadores dependem desses insetos como fonte de alimento. A redução ou desaparecimento dessas populações poderia provocar desequilíbrios ambientais.

Segundo Lucanas, até processos relacionados ao ciclo do carbono poderiam ser afetados. Isso porque a decomposição realizada por insetos influencia a forma como nutrientes retornam ao solo e são absorvidos pelas plantas.

Interesse científico

O interesse do pesquisador pelas baratas começou há 12 anos, durante uma excursão a uma caverna de morcegos em uma ilha remota das Filipinas. No local, o solo estava coberto por baratas que se alimentavam de guano, o acúmulo de fezes de morcegos.

Quando um assistente de biologia não conseguiu identificar as espécies encontradas ali, Lucanas percebeu que havia pouco conhecimento científico sobre esses insetos e decidiu dedicar sua carreira ao tema.

Grande fã do escritor J.R.R. Tolkien, autor de "O Senhor dos Anéis", ele costuma batizar algumas das espécies descobertas com nomes inspirados em criaturas da famosa trilogia.

Apesar da fama popular de que as baratas seriam capazes de sobreviver a uma guerra nuclear, Lucanas afirma que isso é um mito.

Segundo ele, a resistência desses insetos à radiação é semelhante à de muitos outros insetos, o que significa que não há evidências de que elas sobreviveriam melhor do que outras espécies em um cenário extremo.