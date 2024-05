Mistério sobre origem da barata pode ter chegado ao fim após 250 anos

Um dos maiores mistérios do mundo pode estar perto de ser resolvido. Tudo bem que é um enigma que muita gente tem medo e até nojo. Mas afinal, de onde surgiram as baratas?

Segundo reportagem do Washington Post, a espécie do tipo germânica (também conhecida como baratinha), muito comum nas cidades, parece que teve origem de um "primo distante" há 2.100 anos — muito pouco tempo em se tratando de evolução das espécies.

Os cientistas conduziram um estudo para analisar o DNA da barata, num mistério que já durava 250 anos.

Qian Tang, pesquisador associado de Harvard que liderou o estudo, analisou os genomas das baratas e concluiu que a espécie se ramificou de um tipo diferente chamada barata asiática — também uma espécie invasora nos Estados Unidos, embora seu habitat principal seja ao ar livre — depois de se mudar com pessoas na Índia ou em Mianmar há mais de dois milênios. De lá, as baratas alemãs pegaram carona com os viajantes durante as dinastias islâmicas e o colonialismo europeu. Ou seja, nós, humanos, ajudamos a proliferar essa praga.

A barata é uma prova de adaptação da natureza, mesmo nos piores ambientes naturais e diante de companheiros de quarto hostis que tentam — muitas vezes sem sucesso — esmagar os insetos até a morte.

Esse enorme poder de adaptação permitiu que o inseto fosse do Alasca até a Antártica e se tornasse uma das pragas mais destrutivas do mundo.

A barata alemã percorreu o mundo escondendo-se em cargas de aviões, trens e automóveis. Os primeiros registros da praga apareceram na Europa em meados do século 18, logo após a Guerra dos Sete Anos, o que provavelmente permitiu que o inseto se espalhasse pelo continente de carona com os soldados.

Os europeus batizaram o novo inseto com o nome de seus inimigos naquele conflito. Os russos o chamavam de "barata prussiana", em homenagem ao antigo estado alemão, enquanto alguns inimigos da Rússia o chamavam de "barata russa".

O biólogo sueco Carl Linnaeus a chamou de barata alemã, e esse nome pegou. (A Suécia lutou contra a Prússia na guerra). "O nome é realmente tendencioso e mostra uma preferência pessoal, nacional ou política da época", disse Qian Tang

Hoje, o custo econômico e de saúde dessa disseminação do inseto é enorme. Vai além da perda de negócios em hotéis e restaurantes quando os hóspedes as veem correndo. As infestações de baratas podem provocar asma em pessoas alérgicas à saliva e às fezes do inseto.