EUA fecha acordo com a Boeing para ampliar produção de sensores de mísseis

O Departamento de Guerra dos Estados Unidos anunciou um acordo com a Boeing e a Lockheed Martin para ampliar a produção de sensores de guiagem de mísseis, conhecidos como “seekers”, usados no sistema Patriot PAC-3 MSE.

Segundo o Pentágono, o objetivo é triplicar a capacidade de produção desses componentes, considerados essenciais para a precisão das interceptações. A medida faz parte de um esforço para reforçar a base industrial de defesa do país.

A ideia é garantir “estabilidade e sinais de demanda de longo prazo” para estimular investimentos em capacidade, equipamentos e mão de obra.

O contrato com a Boeing, com duração de sete anos, complementa um entendimento recente com a Lockheed Martin para mais que triplicar a produção total dos mísseis.

O que são os sensores?

Os sensores de guiagem, produzidos pela Boeing, são responsáveis por fornecer dados que orientam os mísseis, permitindo interceptações de alta precisão. Segundo o governo, o acordo busca reduzir gargalos e aumentar a escala de produção diante das demandas operacionais.

“Para construir um verdadeiro ‘Arsenal da Liberdade’, precisamos fortalecer cada elo da cadeia”, afirmou o subsecretário de Aquisições e Sustentação, Michael Duffey. Segundo ele, o foco está em “velocidade, volume e uma cadeia de suprimentos resiliente”.