'Palácio voador': como é luxuoso Boeing 747 que Trump aceitou do Catar

Os Estados Unidos decidiram aceitar um luxuoso Boeing 747 dado de presente pelo governo do Qatar ao presidente Donald Trump. Agora, a Força Aérea deverá encontrar uma maneira de atualizá-lo rapidamente para que possa ser usado como um novo Air Force One, como confirmou um porta-voz do Departamento de Defesa nesta quarta-feira. O avião, cujo valor estimado pelos executivos do setor é de cerca de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão), exigirá um trabalho extenso antes que possa ser considerado seguro o suficiente para transportar Trump, reconheceram as autoridades do Pentágono nos últimos dias.

— Qualquer aeronave civil precisará de modificações significativas para isso — disse Troy Meink, secretário da Força Aérea, na terça-feira, durante depoimento ao Senado. — Não estamos analisando agora o que será necessário para essa aeronave em particular.

Um mês após o americano assumir a Presidência, o Catar concordou em enviar o jato para a Flórida enquanto Trump estava em seu resort para que ele pudesse ver o avião pessoalmente. O avião chegou na manhã de 15 de fevereiro, após um voo direto de Doha até West Palm Beach. Trump saiu de seu clube e fez o curto trajeto de carro até o aeroporto, desembarcando de sua limusine por volta das 10h para ver de perto a aeronave que já havia sido usada pela família real do Catar.

“Cada superfície e detalhe deste ambiente reflete o design opulento”, dizia o folheto de vendas. “O mais alto nível de artesanato e engenharia foi aplicado meticulosamente para equipar o interior.”

O andar superior tem um lounge e um centro de comunicações, enquanto o quarto principal pode ser “convertido em uma Unidade de Transporte de Paciente Médico com fornecimento direto de oxigênio”. Para a equipe, havia uma seção “classe executiva” com 12 assentos reclináveis.

O Boeing 747-8 da família real do Catar, operado pela Qatar Amiri Flight, é uma das aeronaves privadas mais luxuosas do mundo, configurado para transportar apenas 89 passageiros e 18 tripulantes com o mais alto padrão de conforto.

Seu interior foi meticulosamente projetado para refletir a grandiosidade de um "palácio voador", com suítes privadas, salas de reunião, escritórios, áreas de estar espaçosas, escadaria central, chuveiros e acabamentos em madeira nobre. A decoração sofisticada é combinada com tecnologia de ponta em comunicação, entretenimento e segurança.

"O 747-8 Intercontinental apresenta a mais nova combinação de motor e asa do setor, novos materiais avançados e um cockpit atualizado para melhor desempenho com um pequeno impacto ambiental", diz o site da fabricante.

Resistência

O plano de receber a doação atraiu a preocupação de membros do Congresso, que temem que Trump pressione a Força Aérea a fazer o trabalho tão rapidamente que medidas de segurança suficientes não sejam incorporadas ao avião, como sistemas de defesa contra mísseis ou mesmo sistemas para proteger o avião dos efeitos eletromagnéticos de uma explosão nuclear.

— Se o presidente Trump insistir em converter esse avião em um Air Force One reforçado antes de 2029, eu me preocupo com as pressões que vocês podem sofrer para cortar custos com a segurança operacional — disse a senadora Tammy Duckworth, democrata de Illinois, enquanto Meink depunha.

O presente também atraiu perguntas de democratas e republicanos no Congresso, que temem que o Catar possa estar tentando influenciar indevidamente Trump, ou que o próprio avião possa ter dispositivos de escuta.

O primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Aal-Thani, disse publicamente na segunda-feira, pela primeira vez, que seu governo aprovou a entrega do avião como presente, rejeitando a ideia de que se tratava de uma tentativa de influenciar o presidente.

— Somos um país que gostaria de ter uma forte parceria e uma forte amizade, e tudo o que fornecemos a qualquer país é fornecido por respeito a essa parceria e é uma relação de mão dupla — declarou. — É mutuamente benéfico para o Catar e para os Estados Unidos.