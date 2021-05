Queiroga diz que mais 100 milhões de doses da Pfizer chegam até dezembro

Segundo afirmação do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, feita nesta terça-feira, 11, foi autorizado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro a compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19, que devem desembarcar no país até dezembro.

Ainda em setembro, devem chegar 30 milhões de vacinas, que se somam aos outros imunizantes autorizados no país.

A compra, que levou quase 30 dias entre as negociações, foi possível após um acordo entre governo e Congresso para viabilizar um projeto de lei que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e permite que o presidente Jair Bolsonaroremaneje recursos por decreto, sem necessidade de autorização do Congresso.

Duramente criticado por não negociar com a Pfizer ainda em 2020, o governo Bolsonaro está no pior nível desde o início da pandemia, segundo a pesquisa EXAME/IDEIA, com 23% de avaliações ótimo/bom. Além disso, as posições do governo frente a pandemia seguem sobre escrutínio de uma CPI em curso em Brasília.