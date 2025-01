Janeiro terá chuva de meteoros, passagem de cometa e oposição de Marte; saiba como ver os fenômenos

Janeiro de 2025 será um mês movimentado para os entusiastas da astronomia, com diversos fenômenos celestes. Entre os eventos, estão incluídos: uma chuva de meteoros, a passagem do cometa C/2024 G3 (Atlas), a oposição de Marte e várias conjunções planetárias.

A primeira semana do mês foi marcada pelo pico da chuva de meteoros Quadrântidas. Embora tenha sido mais visível no Hemisfério Norte, moradores do norte do Brasil também tiveram a chance de observá-la antes do amanhecer.

Mas, ainda há outras oportunidades para contemplar os fenômenos astronômicos. O Cometa C/2024 G3 (Atlas) passará pelo periélio (ponto mais próximo do Sol) na próxima segunda-feira, 13 de janeiro. Na segunda quinzena, ele poderá ser observado com binóculos em céus escuros, nas constelações de Capricórnio e Peixe Austral.

Em seguida, na quarta-feira, 15 de janeiro, acontecerá a Oposição de Marte. O fenômeno ocorre quando o planeta Marte fica em posição contrário ao Sol, proporcionando o melhor momento para observá-lo. O Planeta Vermelho estará brilhante e visível a noite toda na constelação de Gêmeos.

Ao longo do mês, também ocorrerão as Conjunções Celestes. São vários alinhamentos entre a Lua, planetas e estrelas ocorrerão ao longo do mês. Esses fenômenos criam belos cenários para observação e fotografia.

Calendário dos principais fenômenos de janeiro

2/1: Lua, Vênus e Saturno formam um trio celeste no oeste, ao anoitecer.

3/1: Conjunção Lua-Vênus (direção oeste, em Aquário) e máxima atividade das Quadrântidas.

4/1: Conjunção Lua-Saturno (direção oeste, em Aquário) e Terra no periélio (menor distância do Sol).

9/1: Conjunção Lua-Plêiades (M 45), direção oeste, por volta das 23h.

10/1: Conjunção Lua-Júpiter (direção nordeste, em Touro). Melhor noite para observar Vênus.

13/1: Periélio do cometa C/2024 G3 (ATLAS).

14/1: Conjunção Lua-Marte, na constelação de Gêmeos, durante a madrugada.

15/1: Oposição de Marte, em Gêmeos, visível a noite toda.

20/1: Conjunção Vênus-Saturno, separados por apenas 3 graus.

31/1: Lua, Vênus e Saturno novamente em um trio celeste no oeste.

Os eventos listados fazem parte do guia de efemérides astronômicas produzido pelo Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Desde 2016, o guia destaca os principais fenômenos celestes observáveis ao longo do ano.