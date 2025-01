Raro alinhamento de sete planetas está previsto para 2025; veja data do fenômeno e como observá-lo

O ano de 2025 promete ser especial para os admiradores do céu noturno, trazendo fenômenos astronômicos impressionantes. Entre os eventos mais aguardados está o alinhamento raro de sete planetas do Sistema Solar, previsto para o dia 28 de fevereiro.

Nesta data, Saturno, Mercúrio, Netuno, Vênus, Urano, Júpiter e Marte poderão ser observados simultaneamente, formando uma configuração única no céu.

Esse fenômeno extraordinário, que só ocorrerá novamente em 2492, é uma oportunidade imperdível para os amantes da astronomia.

Embora não seja raro que alguns planetas fiquem do mesmo lado do Sol, é incomum que tantos deles se alinhem ao mesmo tempo. Alinhamentos podem envolver de três a oito planetas, sendo que formações com cinco ou seis planetas já são classificadas como grandes alinhamentos. Porém, eventos como este, com sete planetas, são extremamente raros.

Esses alinhamentos não representam as fileiras perfeitamente ordenadas mostradas em ilustrações do Sistema Solar. Trata-se de um efeito visual, causado pela posição dos planetas ao longo de uma linha imaginária chamada eclíptica, que marca o plano orbital ao redor do Sol.

Embora os planetas pareçam alinhados a partir da perspectiva terrestre, eles estão, na verdade, muito distantes uns dos outros no espaço. Essa ilusão ocorre devido à inclinação quase plana das órbitas, que ocasionalmente faz com que os planetas apareçam próximos no céu.

Como observar o alinhamento dos planetas?

Em janeiro de 2025, acontecerá o primeiro de três alinhamentos planetários previstos para o ano. Na noite de 21 de janeiro, quatro planetas poderão ser vistos ao mesmo tempo, seguindo uma linha imaginária no céu.

Vênus e Saturno aparecerão próximos no sudoeste logo após o anoitecer, enquanto Júpiter estará mais alto no céu e Marte surgirá no leste.

Marte será o único planeta em oposição ao Sol, alinhando-se com a Terra em uma linha reta — um evento que ocorre a cada dois anos. Urano e Netuno também estarão alinhados, mas será necessário usar um telescópio para observá-los.

Já em 28 de fevereiro, Mercúrio se juntará ao grupo, formando um alinhamento com sete planetas. Mais tarde, em 11 de agosto, será possível observar até seis planetas: Mercúrio, Vênus, Júpiter, Urano, Netuno e Saturno. Ambos os eventos também exigirão o uso de telescópios para ver todos os astros.

Para facilitar a observação, sites como Time and Date e Stellarium ajudam a mapear o céu. Eles permitem localizar os planetas, prever horários de visibilidade e identificar constelações. Mesmo em inglês, esses sites podem ser traduzidos com ferramentas como o tradutor do Google.