Quanto tempo o álcool fica no corpo? Veja o 'tempo' do bafômetro

O tempo que o álcool permanece no organismo varia de pessoa para pessoa e depende de fatores como quantidade ingerida, metabolismo e condições de saúde. Em média, o fígado leva cerca de duas a três horas para metabolizar uma dose padrão, segundo informações publicadas no portal Drauzio Varella.

Mesmo após esse período, a substância ainda pode ser detectada por exames, incluindo o bafômetro, por algumas horas. A eliminação não ocorre de forma imediata, principalmente após o consumo recente.

Como o corpo metaboliza o álcool

Após o consumo, o álcool é rapidamente absorvido pelo estômago e pelo intestino. A maior parte da metabolização ocorre no fígado, onde enzimas transformam o etanol em outras substâncias.

Primeiro, o etanol é convertido em acetaldeído, substância associada a efeitos como a ressaca. Em seguida, esse composto é transformado em acetato, que depois será eliminado pelo organismo.

Esse processo ocorre por meio da ação de enzimas no fígado, como explicou Marlone Cunha, hepatologista e assistente doutor do Serviço de Gastroenterologia e da Unidade de Transplante Hepático do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (HC/Unicamp).

Quanto tempo o álcool fica no corpo?

A velocidade de eliminação não é fixa. Em média, o organismo metaboliza entre 8 e 12 gramas de álcool por hora, segundo o especialista.

Esse processo pode variar de acordo com fatores como:

Idade

Sexo

Peso corporal

Funcionamento do fígado

Uso de medicamentos

Mesmo com essa referência, uma dose pode levar algumas horas para ser completamente eliminada.

Por quanto tempo pode ser detectado?

A presença do álcool no organismo não desaparece imediatamente após a metabolização inicial. A substância ainda pode ser identificada por diferentes exames ao longo do tempo.

Bafômetro : geralmente detecta por algumas horas

: geralmente detecta por algumas horas Sangue : entre 6 e 12 horas

: entre 6 e 12 horas Urina : entre 12 e 48 horas

: entre 12 e 48 horas Exames específicos (EtG): até 72 horas

Além disso, beber com o estômago vazio acelera a absorção do álcool. Quando há alimento no organismo, esse processo ocorre de forma mais lenta.

A hidratação ajuda a reduzir sintomas, mas não acelera a eliminação. Café, banho frio ou outros métodos não interferem na metabolização, que depende da capacidade do fígado.