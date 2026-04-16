Quanto tempo o álcool fica no corpo? Veja o 'tempo' do bafômetro

Homem passando pelo teste do bafômetro (Andreas Arnold/picture alliance/Getty Images)
Redatora
Publicado em 16 de abril de 2026 às 05h49.
O tempo que o álcool permanece no organismo varia de pessoa para pessoa e depende de fatores como quantidade ingerida, metabolismo e condições de saúde. Em média, o fígado leva cerca de duas a três horas para metabolizar uma dose padrão, segundo informações publicadas no portal Drauzio Varella.
Mesmo após esse período, a substância ainda pode ser detectada por exames, incluindo o bafômetro, por algumas horas. A eliminação não ocorre de forma imediata, principalmente após o consumo recente.
Após o consumo, o álcool é rapidamente absorvido pelo estômago e pelo intestino. A maior parte da metabolização ocorre no fígado, onde enzimas transformam o etanol em outras substâncias.
Primeiro, o etanol é convertido em acetaldeído, substância associada a efeitos como a ressaca. Em seguida, esse composto é transformado em acetato, que depois será eliminado pelo organismo.
Esse processo ocorre por meio da ação de enzimas no fígado, como explicou Marlone Cunha, hepatologista e assistente doutor do Serviço de Gastroenterologia e da Unidade de Transplante Hepático do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (HC/Unicamp).
A velocidade de eliminação não é fixa. Em média, o organismo metaboliza entre 8 e 12 gramas de álcool por hora, segundo o especialista.
Esse processo pode variar de acordo com fatores como:
Mesmo com essa referência, uma dose pode levar algumas horas para ser completamente eliminada.
A presença do álcool no organismo não desaparece imediatamente após a metabolização inicial. A substância ainda pode ser identificada por diferentes exames ao longo do tempo.
Além disso, beber com o estômago vazio acelera a absorção do álcool. Quando há alimento no organismo, esse processo ocorre de forma mais lenta.
A hidratação ajuda a reduzir sintomas, mas não acelera a eliminação. Café, banho frio ou outros métodos não interferem na metabolização, que depende da capacidade do fígado.