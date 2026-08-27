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Uma em cada cinco empresas não consegue frear gastos de agentes de IA em tempo real, aponta estudo

Levantamento com 107 empresas revela dificuldades para monitorar custos e interromper agentes de IA que ultrapassam limites de consumo

Uma em cada cinco empresas não consegue frear gastos de agentes de IA em tempo real, aponta estudo (Adobe Stock)

Uma em cada cinco empresas não consegue frear gastos de agentes de IA em tempo real, aponta estudo (Adobe Stock)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 14h13.

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O problema não está apenas em quanto custa usar inteligência artificial, mas em conseguir interromper o consumo quando um agente sai do comportamento esperado. 

Uma análise publicada pela VentureBeat mostra que 21% das empresas pesquisadas ainda não têm um mecanismo em tempo real para fazer isso.

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Por que um agente de IA pode gastar mais do que o esperado

O levantamento da VentureBeat, realizado com 107 empresas, analisou como organizações estão implementando agentes de IA e administrando sua operação.

O risco aparece principalmente quando um agente consegue executar várias etapas de forma autônoma. Em vez de apenas responder a uma solicitação, ele pode realizar tarefas, acessar ferramentas, fazer novas chamadas a modelos e continuar trabalhando até concluir um objetivo.

Um erro na configuração pode fazer com que esse processo se prolongue. Um agente preso em um ciclo, por exemplo, pode continuar realizando chamadas e consumindo tokens, unidade usada para medir o processamento de textos pelos modelos.

Nesse cenário, o custo pode aumentar antes que uma equipe perceba o problema.

21% das empresas ainda dependem de logs

Segundo a pesquisa, 21% dos participantes utilizam apenas monitoramento reativo para controlar o consumo dos agentes.

Na prática, isso significa que a empresa identifica o comportamento depois que ele ocorreu, por meio de registros e logs, em vez de contar com um mecanismo capaz de interromper a execução imediatamente.

Entre as estratégias utilizadas pelas organizações estão:

  • 30% usam limites e controles nativos das plataformas
  • 25% criaram sistemas próprios para interceptar execuções
  • 24% recorrem ao direcionamento para modelos mais baratos
  • 21% dependem apenas de monitoramento posterior

A diferença é importante para quem trabalha diretamente com implementação de inteligência artificial. Um painel que mostra que um agente gastou demais depois do problema não exerce a mesma função de um mecanismo de interrupção em tempo real.

Empresas estão usando várias plataformas

Outro ponto identificado é a fragmentação da infraestrutura. O levantamento mostra que 85% das empresas usam duas ou mais ferramentas de orquestração, enquanto 64% utilizam três.

Orquestração é a camada responsável por coordenar modelos, ferramentas, dados e etapas de uma tarefa executada por um agente de IA.

A estratégia permite combinar diferentes tecnologias, mas também pode dificultar a supervisão. Quando agentes operam em ambientes distintos, acompanhar permissões, consumo e execução exige mecanismos de controle que funcionem entre diferentes sistemas.

Para profissionais, isso muda o tipo de conhecimento necessário: não basta saber utilizar um modelo de IA. Também é importante compreender como controlar seus acessos, custos e limites de execução.

Nem todo agente de IA é realmente autônomo

A pesquisa também mostra que a adoção de agentes ainda está em uma fase inicial em muitas empresas.

Segundo os participantes, 35% afirmam que apenas entre 1% e 25% de seus sistemas possuem orquestração considerada verdadeira. Outros 47% dizem que essa característica está presente em 26% a 50% dos sistemas.

Em outras palavras, boa parte das soluções chamadas de agentes ainda funciona mais próxima de assistentes capazes de executar tarefas específicas do que de sistemas completamente autônomos.

O controle de custos, portanto, passa a ser uma questão operacional, especialmente conforme as empresas ampliam o número de tarefas delegadas à inteligência artificial.

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O que profissionais devem observar ao usar agentes de IA

Para empresas que adotam sistemas mais autônomos, alguns mecanismos podem reduzir o risco de gastos inesperados, como limites de orçamento, monitoramento contínuo, permissões específicas e mecanismos de interrupção.

Também é necessário acompanhar quais modelos e ferramentas um agente pode acessar. Uma tarefa aparentemente simples pode envolver várias chamadas a sistemas externos, com custos diferentes.

A pesquisa da VentureBeat indica que esse controle ainda está em construção. As empresas estão investindo em monitoramento, segurança e gerenciamento de permissões justamente porque visibilidade e controle continuam entre os principais desafios da adoção de agentes.

Para profissionais que trabalham com inteligência artificial, entender esses mecanismos ajuda a diferenciar o uso experimental de uma implementação preparada para operar em ambientes corporativos.

Ao passo que agentes de IA assumem tarefas com maior autonomia, saber definir limites de execução, acompanhar consumo e estabelecer mecanismos de interrupção se torna parte da gestão da própria tecnologia. O desafio não é apenas fazer um agente executar uma tarefa, mas garantir que ele continue operando dentro dos limites definidos pela empresa.

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