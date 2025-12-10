Ciência

Esse eclipse será o mais longo em 100 anos; saiba como assistir

Em agosto de 2027, a sombra da Lua cobrirá a Terra por 6 minutos no eclipse solar mais longo do século

Eclipse: veja por onde vai passar o eclipse mais longo do mundo (Getty Images/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06h26.

Marque na agenda: 2 de agosto de 2027. Nesta data, a humanidade presenciará o eclipse solar total mais longo dos últimos 100 anos, com duração recorde de 6 minutos e 23 segundos. Para se ter uma ideia da raridade do fenômeno, o eclipse que "cruzou" a América do Norte em abril de 2024 durou 4 minutos e 28 segundos.

A NASA divulgou o calendário oficial do evento astronômico, que deve atrair milhões de observadores ao redor do mundo. A sombra da Lua atravessará três continentes, criando um espetáculo único sobre alguns dos destinos mais icônicos do planeta.

Rota do eclipse

De acordo com o mapa divulgado pela NASA, o eclipse começará no Marrocos e sul da Espanha. Em seguida, avançará por Argélia, Tunísia, Líbia, Egito e Arábia Saudita, culminando no Iêmen e na costa da Somália. A duração máxima será registrada no Egito, especificamente em Luxor e Aswan, cidades famosas por seus templos funerários.

Apesar das teorias conspiratórias que surgem a cada eclipse solar, esses eventos não afetam a saúde humana nem causam impacto físico no planeta. Trata-se de um fenômeno astronômico natural e previsível, resultado da interação entre o Sol, a Lua e a Terra.

E o Brasil?

Infelizmente, o eclipse de 2027 não será visível do território brasileiro. O caminho da sombra ficará restrito ao Hemisfério Oriental, não abrangendo a América do Sul. Mas isso não será um problema.

Transmissões ao vivo por plataformas como NASA TV, YouTube e redes sociais permitirão acompanhar o evento em tempo real, com imagens de alta qualidade captadas em diferentes pontos do planeta.

Próximos eclipses

Existem outros eclipses solares totais que terão durações semelhantes, mas todos envolvem décadas de espera. Segundo os cálculos da NASA, os próximos eclipses de alta duração serão em:

  • 12 de agosto de 2045 (6 minutos e 6 segundos);
  • 30 de abril de 2060 (5 minutos e 12 segundos);
  • 24 de agosto de 2063 (5 minutos e 49 segundos);
  • 11 de maio de 2078 (5 minutos e 40 segundos);
  • 3 de setembro de 2081 (5 minutos e 33 segundos);
  • 22 de maio de 2096 (6 minutos e 6 segundos).
