Bob Mackie, lendário estilista de Hollywood, morre aos 87 anos

Conhecido por criar figurinos para algumas das maiores estrelas de Hollywood, o estilista e figurinista americano Bob Mackie morreu aos 87 anos nesta segunda-feira, 14. Mackie trabalhou com nomes como Cher, Tina Turner, Barbra Streisand e Diana Ross.

A morte foi anunciada no perfil oficial do artista no Instagram nesta tarde. “É com o coração pesado que compartilhamos a notícia do falecimento do Sr. Bob Mackie hoje. Ele viveu seus 87 anos intensamente, realizando seu sonho de ser estilista e figurinista, que era tudo o que ele sempre quis fazer. Seu gênio e seus designs extraordinários viverão para sempre, continuando a trazer beleza a este mundo”, diz a publicação.

Nas redes sociais, o cantor Elton John lamentou a morte do estilista. "Cada vez que ponho algo que o Bob fez, eu me sentia muito especial. Os seus trajes eram obras de arte, e ele vai ser um dos estilistas mais lendários de sempre em Hollywood", disse.

A carreira de Bob Mackie

Nascido na Califórnia, nos Estados Unidos, Mackie estudou no Pasadena City College e no Chouinard Art Institute, mas deixou a segunda instituição antes de se formar após conseguir um emprego na Paramount Studios. Entre 1960 e 1963, trabalhou como designer novato e assistente do figurinista Ray Aghayan no estúdio.

No início da carreira, também trabalhou como desenhista para o estilista francês Jean Louis. Entre seus primeiros trabalhos, está o esboço original do vestido usado por Marilyn Monroe na festa de aniversário do presidente John F. Kennedy, em 1962, no Madison Square Garden, em Nova York.

Mackie se tornou especialmente conhecido por seus trabalhos na televisão e em shows. Ele foi responsável pelos figurinos de todos os artistas do “The Carol Burnett Show” durante os 11 anos da atração. Ao longo da carreira, recebeu nove Primetime Emmy Awards, um Tony Award e três indicações ao Oscar de Melhor Figurino.

Entre suas criações mais lembradas estão o figurino de Carol Burnett na paródia “Went with the Wind!”, inspirado no vestido de cortinas de “...E o Vento Levou”, e o visual usado por Cher no Oscar de 1986, composto por calças pretas, uma tanga com joias, botas até os joelhos, um top preto de arame e um grande cocar de penas.

A parceria com Cher se estendeu por décadas, incluindo os figurinos de sua residência em Las Vegas entre 2008 e 2011 e dos shows “Classic Cher”, realizados em Washington, D.C. e Las Vegas em 2017. Mackie também manteve uma longa colaboração com Diana Ross, para quem criou figurinos desde o fim dos anos 1960.

Em 2023, Mackie recebeu o primeiro Giving Us Life-time Achievement Award, concedido por RuPaul no encerramento da 15ª temporada de “RuPaul's Drag Race”.