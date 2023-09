Quando começa a Primavera? Saiba a data e o horário da chegada da nova estação

Com o clima frio e o ar seco do inverno, as pessoas ficam ansiosas com a chegada da primavera, com expectativas de temperaturas agradáveis para atividades ao ar livre.

A ocasião também é conhecida como a estação das flores, quando várias delas — de diversos tipos — começam a desabrocar e a transformar o ambiente, deixando-o mais colorido e convidativo.

Além das flores, a primavera é marcada por temperaturas amenas e elevação de umidade e chuvas, embora o calor também aumente gradativamente para a chegada do verão.

Que dia começa a primavera?

No Hemisfério Sul, a primavera começa entre os dias 22 e 23 de setembro e termina entre 21 e 22 de dezembro. Neste ano, a estação terá início neste sábado, 23.

O horário exato para o começo da primavera é às 3h49 da madrugada de sábado. O momento é também conhecido como equinócio da primavera, que consiste em um fenômeno astronômico quando dia e noite têm a mesma duranção. Com a transição de inverno para primavera, dias e noites têm duração de 12 horas.

Temperaturas fora do comum para a estação

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a última semana do inverno será de muito calor em todas as regiões do Brasil. Até sexta-feira, 22, a previsão de máxima para São Paulo e Rio de Janeiro é de 39 ºC.

As temperaturas também tendem a se elevar nas regiões Norte e Centro-Oeste, especialmente em cidades como Cuiabá, Campo Grande e Teresina que terão máxima de 43 ºC.