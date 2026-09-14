BRAVO Business Awards anuncia homenageados de 2026

BRAVO Business Awards: premiação de 2026 vai homenagear executivos e empresas de quatro setores. (Gort Productions)
Exame Brand Solutions
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 14h19.
Última atualização em 14 de setembro de 2026 às 14h25.
Quatro trajetórias ligadas à aviação, ao sistema financeiro, à tecnologia e à energia renovável estarão no centro da 31ª edição do BRAVO Business Awards. Promovida pelo Council of the Americas (COA), a premiação será realizada em 19 de novembro, no Loews Coral Gables Hotel, em Miami.
Os homenageados de 2026 são Roberto Alvo, CEO da LATAM Airlines; o Banco do Brasil, representado pela presidente Tarciana Medeiros; a Rappi, representada pelo cofundador Felipe Villamarín; e Carlos Barrera, fundador e CEO da Atlas Renewable Energy.
A seleção reúne diferentes aspectos da transformação econômica da América Latina: a recuperação de uma companhia aérea após a crise provocada pela pandemia, a modernização de uma instituição financeira com mais de dois séculos de história, a expansão regional de uma empresa de tecnologia criada na Colômbia e o avanço da infraestrutura de energia renovável.
“Os homenageados deste ano exemplificam a inovação e a liderança que estão fortalecendo setores, criando oportunidades e promovendo a prosperidade em toda a América Latina”, afirma Susan Segal, presidente e CEO da Americas Society/Council of the Americas.
Roberto Alvo receberá o prêmio BRAVO CEO do Ano. O executivo assumiu o comando da LATAM Airlines em março de 2020, no início da crise que paralisou parte significativa da aviação mundial.
Nos anos seguintes, liderou a companhia durante o processo de recuperação judicial conduzido nos Estados Unidos sob o Chapter 11 e uma ampla reestruturação financeira e operacional. A empresa também acelerou sua transformação digital e retomou sua estratégia de crescimento.
O prêmio reconhece o trabalho realizado durante esse período e a condução de uma operação que reúne cerca de 42 mil funcionários na América Latina. A avaliação do COA também considera as iniciativas da companhia relacionadas à eficiência operacional, à sustentabilidade e à conectividade aérea na região.
O Banco do Brasil receberá o prêmio BRAVO Legado, que será aceito por Tarciana Medeiros, presidente da instituição desde janeiro de 2023 e primeira mulher a ocupar o cargo.
Fundado em 1808, o banco participou de diferentes etapas do desenvolvimento econômico brasileiro, com atuação no financiamento do agronegócio, na oferta de crédito para empresas e consumidores e na ampliação do acesso a serviços financeiros.
Mais recentemente, a instituição tem investido na digitalização de suas operações e na mobilização de recursos para projetos ambientais e iniciativas ligadas à transição para uma economia de baixo carbono. A premiação considera tanto a trajetória histórica do banco quanto as mudanças realizadas nos últimos anos.
A Rappi receberá o prêmio BRAVO Referência em Inovação, entregue a Felipe Villamarín, um dos fundadores da companhia.
Criada na Colômbia em 2015 como uma plataforma de entregas sob demanda, a empresa ampliou sua atuação para áreas como comércio rápido, serviços financeiros e soluções tecnológicas. Ao longo desse processo, passou a conectar milhões de consumidores a restaurantes, varejistas e prestadores de serviços em diferentes países da região.
A companhia também se tornou um dos exemplos da capacidade de startups latino-americanas de alcançar escala regional e atrair capital internacional. Após uma fase marcada pela rápida expansão, a Rappi reportou EBITDA positivo, indicador acompanhado pelo mercado para avaliar o avanço da operação em direção à rentabilidade.
Carlos Barrera será reconhecido como BRAVO CEO Inovador do Ano. Fundada por ele em 2017, a Atlas Renewable Energy desenvolveu um portfólio de projetos no Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.
A empresa fornece energia para setores de alto consumo, como mineração, metais, data centers e indústria química. Além da geração renovável, passou a investir em sistemas de armazenamento, considerados essenciais para lidar com a intermitência de fontes como a solar.
Entre seus projetos está o BESS del Desierto, no Chile, um sistema independente de armazenamento de energia em baterias. Em 2025, a Atlas também realizou uma operação de refinanciamento de portfólio de US$ 3 bilhões, apontada pela companhia como a maior transação desse tipo no setor de energia renovável da América Latina.
Antes da cerimônia de premiação, o Council of the Americas realizará o COA Symposium, encontro voltado à discussão das principais tendências que afetam os negócios na América Latina.
A agenda deste ano incluirá o crescimento da economia da inteligência artificial, os investimentos em data centers e infraestrutura de nuvem e o uso da tecnologia como vantagem competitiva. Também serão discutidas as estratégias adotadas por companhias latino-americanas para entrar ou ampliar sua presença nos Estados Unidos.
“A América Latina abriga empresas e líderes que impulsionam a inovação, os investimentos e as oportunidades econômicas de longo prazo”, afirma Maria Lourdes Teran, vice-presidente do AS/COA Miami e presidente do BRAVO Business Awards.
O simpósio e a premiação reunirão executivos, representantes de governos, empreendedores e investidores. Mais do que apresentar trajetórias individuais, a programação busca discutir como empresas da região estão respondendo às transformações tecnológicas, financeiras e ambientais que devem orientar os próximos ciclos de investimento.