BRAVO Business Awards anuncia homenageados de 2026

Quatro trajetórias ligadas à aviação, ao sistema financeiro, à tecnologia e à energia renovável estarão no centro da 31ª edição do BRAVO Business Awards. Promovida pelo Council of the Americas (COA), a premiação será realizada em 19 de novembro, no Loews Coral Gables Hotel, em Miami.

Os homenageados de 2026 são Roberto Alvo, CEO da LATAM Airlines; o Banco do Brasil, representado pela presidente Tarciana Medeiros; a Rappi, representada pelo cofundador Felipe Villamarín; e Carlos Barrera, fundador e CEO da Atlas Renewable Energy.

A seleção reúne diferentes aspectos da transformação econômica da América Latina: a recuperação de uma companhia aérea após a crise provocada pela pandemia, a modernização de uma instituição financeira com mais de dois séculos de história, a expansão regional de uma empresa de tecnologia criada na Colômbia e o avanço da infraestrutura de energia renovável.

“Os homenageados deste ano exemplificam a inovação e a liderança que estão fortalecendo setores, criando oportunidades e promovendo a prosperidade em toda a América Latina”, afirma Susan Segal, presidente e CEO da Americas Society/Council of the Americas.

LATAM: reestruturação depois da maior crise da aviação

Roberto Alvo receberá o prêmio BRAVO CEO do Ano. O executivo assumiu o comando da LATAM Airlines em março de 2020, no início da crise que paralisou parte significativa da aviação mundial.

Nos anos seguintes, liderou a companhia durante o processo de recuperação judicial conduzido nos Estados Unidos sob o Chapter 11 e uma ampla reestruturação financeira e operacional. A empresa também acelerou sua transformação digital e retomou sua estratégia de crescimento.

O prêmio reconhece o trabalho realizado durante esse período e a condução de uma operação que reúne cerca de 42 mil funcionários na América Latina. A avaliação do COA também considera as iniciativas da companhia relacionadas à eficiência operacional, à sustentabilidade e à conectividade aérea na região.

Banco do Brasil: um legado de mais de dois séculos

O Banco do Brasil receberá o prêmio BRAVO Legado, que será aceito por Tarciana Medeiros, presidente da instituição desde janeiro de 2023 e primeira mulher a ocupar o cargo.

Fundado em 1808, o banco participou de diferentes etapas do desenvolvimento econômico brasileiro, com atuação no financiamento do agronegócio, na oferta de crédito para empresas e consumidores e na ampliação do acesso a serviços financeiros.

Mais recentemente, a instituição tem investido na digitalização de suas operações e na mobilização de recursos para projetos ambientais e iniciativas ligadas à transição para uma economia de baixo carbono. A premiação considera tanto a trajetória histórica do banco quanto as mudanças realizadas nos últimos anos.

Rappi: tecnologia latino-americana em escala regional

A Rappi receberá o prêmio BRAVO Referência em Inovação, entregue a Felipe Villamarín, um dos fundadores da companhia.

Criada na Colômbia em 2015 como uma plataforma de entregas sob demanda, a empresa ampliou sua atuação para áreas como comércio rápido, serviços financeiros e soluções tecnológicas. Ao longo desse processo, passou a conectar milhões de consumidores a restaurantes, varejistas e prestadores de serviços em diferentes países da região.

A companhia também se tornou um dos exemplos da capacidade de startups latino-americanas de alcançar escala regional e atrair capital internacional. Após uma fase marcada pela rápida expansão, a Rappi reportou EBITDA positivo, indicador acompanhado pelo mercado para avaliar o avanço da operação em direção à rentabilidade.

Atlas: expansão das renováveis e do armazenamento de energia

Carlos Barrera será reconhecido como BRAVO CEO Inovador do Ano. Fundada por ele em 2017, a Atlas Renewable Energy desenvolveu um portfólio de projetos no Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

A empresa fornece energia para setores de alto consumo, como mineração, metais, data centers e indústria química. Além da geração renovável, passou a investir em sistemas de armazenamento, considerados essenciais para lidar com a intermitência de fontes como a solar.

Entre seus projetos está o BESS del Desierto, no Chile, um sistema independente de armazenamento de energia em baterias. Em 2025, a Atlas também realizou uma operação de refinanciamento de portfólio de US$ 3 bilhões, apontada pela companhia como a maior transação desse tipo no setor de energia renovável da América Latina.

Inteligência artificial, infraestrutura e expansão internacional

Antes da cerimônia de premiação, o Council of the Americas realizará o COA Symposium, encontro voltado à discussão das principais tendências que afetam os negócios na América Latina.

A agenda deste ano incluirá o crescimento da economia da inteligência artificial, os investimentos em data centers e infraestrutura de nuvem e o uso da tecnologia como vantagem competitiva. Também serão discutidas as estratégias adotadas por companhias latino-americanas para entrar ou ampliar sua presença nos Estados Unidos.

“A América Latina abriga empresas e líderes que impulsionam a inovação, os investimentos e as oportunidades econômicas de longo prazo”, afirma Maria Lourdes Teran, vice-presidente do AS/COA Miami e presidente do BRAVO Business Awards.

O simpósio e a premiação reunirão executivos, representantes de governos, empreendedores e investidores. Mais do que apresentar trajetórias individuais, a programação busca discutir como empresas da região estão respondendo às transformações tecnológicas, financeiras e ambientais que devem orientar os próximos ciclos de investimento.