Quais as suplementos devemos evitar nos treinos?

Cliff Wilson sabe como deixar as pessoas em forma. Como treinador de fisiculturismo de ponta, ele orienta seus clientes sobre o que fazer e o que evitar na preparação para competir. Isso envolve determinar quais suplementos vale a pena tomar.

Embora esses produtos possam complementar uma dieta balanceada, existem dois tipos que Wilson disse que nunca tomaria: um no pré-treino com muito alto teor de cafeína e qualquer coisa que afirme "desintoxicar o corpo".

“Geralmente, seu corpo faz um ótimo trabalho de desintoxicação, desde que você esteja fornecendo os nutrientes adequados”, disse ele. "A maioria dos suplementos de desintoxicação são laxantes disfarçados", falou ao Business Insider.

A ideia de desintoxicar o corpo com suplementos ou bebidas é um mito, pois os rins, o fígado e o trato gastrointestinal removem as toxinas do corpo naturalmente, segundo especialistas.

“Nosso corpo é capaz de se limpar ou desintoxicar usando funções corporais normais”, disse a nutricionista Rachael Harley ao BI. “Quando respiramos, quando vamos ao banheiro, quando nosso fígado está funcionando – o corpo faz toda a limpeza e desintoxicação sozinho.”

Abbey Sharp, também nutricionista, concordou com Wilson, dizendo que a maioria dos suplementos de desintoxicação são "apenas laxantes ou diuréticos, que certamente ajudam a apoiar os mecanismos naturais de desintoxicação do nosso corpo (fazer cocô e urinar), mas existem maneiras muito mais agradáveis ​​e nutritivas de fazer isso - apenas beba água e coma fibras!"

O treinador de fisiculturismo também disse que nunca tomaria suplementos pré-treino com alto teor de cafeína, pois eles podem nos levar a treinar demais involuntariamente, o que pode sobrecarregar o corpo e aumentar o risco de lesões.

“Muitas vezes as pessoas acordam e se sentem péssimas porque estão caindo no chão, mas depois tomam uma dose alta de pré-treino com toneladas de estimulantes e de repente se sentem bem, então vão treinar muito”, disse ele. "Isso interrompe os sinais naturais do seu corpo."

Wilson admitiu que consome um pouco de cafeína antes do treino, pois foi demonstrado que a substância aumenta o desempenho, mas ele garante que ouve seu corpo e só toma uma “dose razoável”.

Para ele, são 200 a 300 miligramas, em vez de 400 miligramas ou mais. O FDA diz que 400 miligramas de cafeína por dia é uma quantidade saudável, mas essa tolerância varia bastante entre as pessoas.