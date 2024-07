Japão investiga 80 mortes suspeitas de ter ligação com suplemento alimentar

Uma empresa farmacêutica japonesa investiga 80 mortes possivelmente ligadas a um suplemento contendo levedura, segundo informou o Ministério da Saúde do país. Os casos estão chamando a atenção para a forma como os suplementos são regulamentados no Japão.

A empresa Kobayashi Pharmaceutical relatou em março cinco mortes potencialmente ligadas ao arroz CholesteHelp e às pílulas de fermento vermelho. Autoridades de saúde do governo japonês disseram que o suplemento, que alegava ajudar a reduzir o colesterol, continha uma substância altamente tóxico produzido pelo mofo.

Em resposta ao aumento repentino de mortes relatadas, o Ministro da Saúde, Keizo Takemi, disse que era “extremamente lamentável” que a Kobayashi Pharmaceutical não tivesse informado o ministério antes sobre as mortes suspeitas. A empresa, com sede em Osaka, não forneceu novas informações sobre mortes potencialmente ligadas ao CholesteHelp desde março.

Desde então, a Kobayashi Pharmaceutical recebeu relatos de que 1.656 pessoas procuraram tratamento médico por problemas de saúde relacionados com o CholesteHelp e 289 pessoas foram hospitalizadas, informou a empresa. O CholesteHelp foi recolhido no Japão e na China, os únicos países onde o suplemento foi vendido, de acordo com uma porta-voz da Kobayashi Pharmaceutical.

Takemi disse que o governo interviria para assumir um papel mais ativo na investigação depois de permitir que a empresa relatasse suas próprias descobertas. “Não podemos mais deixar a Kobayashi Pharmaceutical sozinha para lidar com isso”, disse ele.

Fundada em 1919, a Kobayashi Pharmaceutical não é uma das principais empresas farmacêuticas do Japão, mas produz uma variedade de suplementos e produtos de saúde, como aquecedores, alguns dos quais são vendidos nos Estados Unidos e em outros lugares da Ásia.