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Prepare-se: os eclipses que vão marcar o céu do Brasil

Calendário mostra quando observar eclipses lunares e solares no país nos próximos anos

(Getty Images/Getty Images)

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Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 21 de março de 2026 às 11h29.

Os próximos anos terão uma sequência de eclipses que poderão ser observados do Brasil, principalmente os lunares, que têm maior visibilidade no território.

O primeiro destaque ocorre em 28 de agosto de 2026, com um eclipse lunar parcial visível no país. No mesmo mês, um eclipse solar total acontece no mundo, mas será visto no Brasil apenas de forma parcial.

Outro eclipse lunar parcial poderá ser acompanhado em 12 de janeiro de 2028.

Eventos mais visíveis no país

Os eclipses mais relevantes para observação no Brasil ocorrem em 2029.

Em 20 de fevereiro, haverá um eclipse lunar penumbral, com efeito mais discreto a olho nu.

Já em 26 de junho de 2029 e 20 de dezembro de 2029, ocorrem eclipses lunares totais, quando a chamada “Lua de sangue” poderá ser vista integralmente no país.

Eclipses solares com visibilidade limitada

Os eclipses solares até 2030 terão visibilidade restrita no Brasil.

Eventos em 2026, 2027, 2029 e 2030 poderão ser vistos apenas de forma parcial, com baixa cobertura do disco solar.

A observação depende da localização e das condições climáticas em cada região do país.

Data (UTC aproximado)Tipo de eclipseVisível do Brasil?
28 de agosto de 2026Eclipse lunar parcialSim (fases parciais visíveis)
12 de janeiro de 2028Eclipse lunar parcialSim
20 de fevereiro de 2029Eclipse lunar penumbralSim (efeito pouco perceptível)
26 de junho de 2029Eclipse lunar total (Lua de sangue)Sim, fase total visível
20 de dezembro de 2029Eclipse lunar total (Lua de sangue)Sim, fase total visível
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