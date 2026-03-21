Prepare-se: os eclipses que vão marcar o céu do Brasil

Os próximos anos terão uma sequência de eclipses que poderão ser observados do Brasil, principalmente os lunares, que têm maior visibilidade no território.

O primeiro destaque ocorre em 28 de agosto de 2026, com um eclipse lunar parcial visível no país. No mesmo mês, um eclipse solar total acontece no mundo, mas será visto no Brasil apenas de forma parcial.

Outro eclipse lunar parcial poderá ser acompanhado em 12 de janeiro de 2028.

Eventos mais visíveis no país

Os eclipses mais relevantes para observação no Brasil ocorrem em 2029.

Em 20 de fevereiro, haverá um eclipse lunar penumbral, com efeito mais discreto a olho nu.

Já em 26 de junho de 2029 e 20 de dezembro de 2029, ocorrem eclipses lunares totais, quando a chamada “Lua de sangue” poderá ser vista integralmente no país.

Eclipses solares com visibilidade limitada

Os eclipses solares até 2030 terão visibilidade restrita no Brasil.

Eventos em 2026, 2027, 2029 e 2030 poderão ser vistos apenas de forma parcial, com baixa cobertura do disco solar.

A observação depende da localização e das condições climáticas em cada região do país.