Pouso do módulo Athena na Lua acontece nesta quinta-feira; saiba horário e como assistir ao vivo

A NASA transmitirá ao vivo o pouso do módulo Athena na Lua nesta quinta-feira, 6 de março, a partir das 13h30 (horário de Brasília). A descida deve ser concluída por volta das 14h32.

A cobertura será exibida no canal da organização norte-americana no YouTube e acompanhará o fim da jornada do veículo IM-2 Nova-C em Mons Mouton, um planalto localizado próximo ao Polo Sul lunar.

O módulo Athena foi lançado na noite de quarta-feira, 26 de fevereiro, a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9. A decolagem ocorreu no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, Estados Unidos.

A região é vista como estratégica na atual corrida lunar, pois cientistas acreditam que ali existam depósitos de gelo de água. Esse recurso pode ser transformado em água potável, ar respirável e até combustível para foguetes.

Desenvolvida pela Intuitive Machines, empresa com sede em Houston, a Athena representa um marco para o setor privado. Até o momento, a companhia é a única do mundo a ter conseguido realizar um pouso seguro na Lua.

Assista ao Pouso do módulo Athena na Lua