Imagem inédita da Nasa registra quebra da barreira do som

Uma imagem capturada pela NASA mostra, pela primeira vez, um jato civil supersônico quebrando a barreira do som nos Estados Unidos. O registro, feito durante o segundo voo supersônico do XB-1, em 10 de fevereiro de 2025, foi possível graças à técnica de fotografia Schlieren, que revela as ondas de choque formadas pelo deslocamento do ar em velocidades extremas.

A aeronave, desenvolvida pela Boom Supersonic, passou por uma série de testes no deserto de Mojave, onde também foram coletados dados sobre a assinatura acústica do voo. A análise mostrou que, apesar de ultrapassar Mach 1, nenhum estrondo sônico audível atingiu o solo.

O voo sem estrondo sônico

Para capturar a imagem, o piloto de testes chefe da Boom, Tristan "Geppetto" Brandenburg, posicionou o XB-1 com precisão para que a NASA registrasse o momento exato da barreira do som sendo ultrapassada. Os pesquisadores usaram telescópios terrestres equipados com filtros especiais para documentar a variação da densidade do ar ao redor da aeronave.

A tecnologia demonstrada reforça a viabilidade do Boomless Cruise, conceito que permite voos supersônicos sem ruído no solo. Esse efeito ocorre quando a aeronave rompe a barreira do som em altitudes específicas, fazendo com que a onda de choque se dissipe antes de alcançar a superfície.

Overture: próximo passo para o voo comercial supersônico

A Boom anunciou que utilizará os dados coletados no programa do XB-1 para integrar o Boomless Cruise ao Overture, seu jato comercial supersônico. A tecnologia permitirá que a aeronave voe a Mach 1,3 sem um estrondo audível, reduzindo em até 90 minutos o tempo de voos entre as costas dos EUA.

Com o encerramento dos testes do XB-1, a aeronave retornará para Denver, Colorado, enquanto a Boom foca no desenvolvimento do Overture. O projeto já atraiu 130 pedidos e pré-encomendas de companhias como United Airlines, American Airlines e Japan Airlines. A empresa também concluiu a construção da Overture Superfactory, em Greensboro, Carolina do Norte, com capacidade para produzir 66 aeronaves por ano.