Ciência

Por que hoje é o dia mais curto do ano no Brasil

Solstício de inverno ocorre neste domingo, 21, e marca a menor incidência de luz solar no Hemisfério Sul

Estrela T Corona Borealis (Alan Dyer/VWPics/Universal Images Group /Getty Images)

Estrela T Corona Borealis (Alan Dyer/VWPics/Universal Images Group /Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de junho de 2026 às 15h56.

O Brasil vive neste domingo, 21, o dia mais curto e a noite mais longa de 2026.

O fenômeno ocorre por causa do solstício de inverno, que marca o início da estação no Hemisfério Sul. Hoje, o inverno começou às 5h24, no horário de Brasília.

Na prática, isso acontece porque a Terra gira em torno do Sol com uma inclinação de cerca de 23,5 graus. No solstício de junho, o Hemisfério Sul fica inclinado para longe do Sol e recebe menos luz direta ao longo do dia.

Menos luz, não necessariamente mais frio

O solstício não significa que este será o dia mais frio do ano. A temperatura depende de outros fatores, como massas de ar, nebulosidade, chuva e temperatura dos oceanos.

A diferença na duração do dia também varia conforme a localização. Quanto mais distante da linha do Equador, maior tende a ser a diferença entre o dia mais curto do inverno e o dia mais longo do verão.

No Hemisfério Norte, ocorre o oposto: este domingo marca o solstício de verão, com o dia mais longo do ano.

Depois do solstício, os dias voltam a ficar gradualmente mais longos no Brasil até a chegada do verão, em dezembro.

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