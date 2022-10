Por que a Nasa vai tentar imitar a Lua no deserto do Arizona

Perto de Flagstaff, Arizona, uma equipe de astronautas, cientistas e engenheiros da Nasa tentam replicar as condições da Lua em dois testes de campo no deserto.

O motivo é o programa Artemis, uma série de missões da agência especial que quer levar o ser humano de volta à Lua.

Serão quatro testes que tentam replicar caminhadas pela Lua. A simulação será feita durante a noite para entender como será o desafio da pouca presença de luz no Polo Sul lunar, entre outras informações cruciais para se preparar para a verdadeira missão. A equipe também terá de simular um sol no deserto do Arizona.

Por que o deserto do Arizona?

Em nota, a agência espacial explica que o deserto do Arizona foi escolhido como campo de teste por possuir muitas características semelhantes ao Polo Sul da Lua, onde os astronautas da missão Artemis ficarão. A geologia foi descrita como "interessante" e a infraestrutura de comunicação por lá é mínima.

O que é o programa Artemis?

O programa Artemis é uma missão espacial liderada pela Nasa e os Estados Unidos que tem como objetivo voltar à Lua "para descobertas científicas, benefícios econômicos e inspiração para uma nova geração de exploradores", segundo site da Nasa. "Mantendo a liderança americana na exploração, construiremos uma aliança global e exploraremos o espaço profundo para o benefício de todos."

Estação espacial na Lua

O programa Artemis inclui a construção da estação espacial Gateway, que orbitará a Lua. O lançamento dos dois primeiros elementos - o módulo de alojamento e o sistema de propulsão - está planejado para o final de 2024, no prazo mais curto, por um foguete Falcon Heavy da SpaceX.

As tripulações da cápsula Orion seriam responsáveis pela montagem da Gateway. Os astronautas passariam entre 30 e 60 dias na estação e, eventualmente, teriam acesso a um módulo de alunissagem para seguir até a Lua e retornar.

Gateway também serviria como ponto de parada para qualquer futura viagem a Marte.

Destino: Marte

O objetivo final do programa Artemis é o que a Nasa chama de "próximo grande salto: a exploração humana de Marte".

A Nasa utilizará o conhecimento adquirido com o programa Artemis sobre trajes espaciais, veículos, propulsão, reabastecimento e outras áreas para preparar uma viagem a Marte.

O objetivo é aprender a manter uma presença humana no espaço profundo por um longo período. O plano inclui a criação de um "acampamento base" na Lua, que possibilitaria a presença dos astronautas por até dois meses.

Enquanto uma viagem para a Lua leva apenas alguns dias, uma viagem a Marte demoraria no mínimo vários meses.