Artemis 1: Fizemos um manual para você entender a missão espacial de volta à Lua

"Nos estamos indo!" estampa uma placa colocada em frente ao foguete da missão Artemis 1 que deve decolar do Cabo Canaveral, na Flórida, neste sábado, 3, rumo à órbita da Lua.

Para entender melhor o que representa essa missão e quais são os planos da Nasa, confira abaixo um manual do programa espacial e das tecnologias que foram desenvolvidas para esse novo passo dos Estados Unidos para fora da Terra.

O foguete

Com capacidade e poder sem precedentes, o foguete Space Launch System (SLS), de 17 andares de altura, tem quatro grandes motores e dois propulsores de combustível de estado sólido de polibutadieno acrilonitrila. O propulsores são as estruturas brancas ao lado do cone central do foguete.

Ao centro, na grande parte laranja do foguete, está o combustível líquido dos quatro motores do foguete. Ali, no dia do lançamento, a Nasa irá abastecer 2 milhões de litros de hidrogênio líquido e 741 mil litros de oxigênio líquido.

Com essa potência, o foguete leva ao espaço mais que os ônibus espaciais poderiam levar para a órbita terrestre baixa, mas menos do que o foguete Saturno V da era Apollo. Versões futuras do SLS poderão transportar ainda mais.

A viagem da Artemis 1

Se tudo ocorrer como o planejado, em menos de 8,5 segundos, o foguete será lançado para fora da Terra a uma velocidade de 27 mil km/h.

E colocará em órbita a capsula Orion em uma missão que deve durar entre 26 e 42 dias.

Abordo haverá três manequins em trajes espaciais. Chamados de Comandante Moonikin Campos, Helga e Zohar, eles carregarão detectores de radiação para descobrir quanta radiação os astronautas podem ser expostos durante uma viagem à Lua.

Zohar estará vestindo um colete de proteção que certamente os humanos, quando forem, usarão também.

Uma das grandes razões pelas quais não haverá astronautas a bordo desta vez é que todo este lançamento é um voo de testagem em crítica.

Considere que é a primeira vez que o foguete SLS será colocado à prova no espaço, e colocar as pessoas em um foguete antes de ver se ele pode realmente funcionar parece uma escolha perigosa.

A capsula Orion

A parte branca ao topo do foguete é a capsula Orion. Ela é projetada para levar cargas e quatro humanos da Terra, com destinos como a Lua ou Marte.

O material que envolve e capsula é extremamente brilhante com objetivo de amenizar as temperaturas extremas do espaço.

Abaixo do material, um escudo térmico de última geração para lidar com a reentrada na atmosfera e um sistema de aborto de lançamento que pode levar os astronautas para a segurança se algo der errado durante a partida.

A Orion já voou para o espaço antes em um voo de teste em 2014 . Ele passou por muitas correções desde então, e a Nasa ainda acreditar ter ajustes a fazer, fator que já causou o adiamento uma série de vezes.

O plano de voo

Por trás das estrutura gigantesca do foguete, a Nasa desenvolveu toda uma tecnologia de software para dar precisão extrema à rota do foguete. Não há espaço para erros.

A mente por trás do traçado da capsula é o software Copernicus – nomeado em homenagem ao astrônomo e matemático Nicolau Copérnico, que defendeu a teoria de que a Terra gira em torno do Sol, no século 16.

O software, desenvolvido desde 2001, por pesquisadores da Universidade do Texas, é baseado em Python, e tem capacidade de criar rotas para diferentes tipos de deslocamentos no espaço.

Na missão Artemis 1, por exemplo, todas as fases da missão são simuladas, incluindo a decolagem, a transferência para uma trajetória Terra-Lua, a entrada da nave em órbita lunar, assim como o retorno seguro ao planeta.

O trajeto final planejado pela NASA, depois que a Orion circular a Lua, ela fará uma órbita retrógrada ao redor da Lua – no sentido oposto que o nosso satélite gira em torno da Terra –, fazendo-a chegar a até 97 km da superfície da Lua.

Durante a missão, a nave deverá alcançar a distância de 450 mil quilômetros da Terra, quebrando o recorde da Apollo 13, de 400 mil km, em 1970.

A trajetória escolhida minimiza a quantidade de tempo que a nave fica na sombra da Lua, além de usar a gravidade lunar para retornar à Terra e cair com precisão no Oceano Pacífico. No total, ida e volta, a Artemis viajará no espaço por mais de 2 milhões de km e alcançar velocidade de até 40 mil km/h.

Artemis 2 Programado para 2024, Artemis 2 será um voo tripulado que orbitará a Lua, mas sem pousar, similar ao que fez a Apolo 8. A formação da tripulação de quatro astronautas será anunciada até o fim do ano. Um canadense deve estar no grupo. Artemis 3 A terceira missão Artemis será a primeira a colocar astronautas na Lua desde a Apolo 17 em dezembro de 1972. A nave tripulada alunará no polo sul da Lua, onde foi detectada água em forma de gelo. As alunissagens anteriores aconteceram perto do equador. Artemis 3 está programada para 2025, mas é possível que o voo não aconteça antes de 2026, segundo uma auditoria independente do programa. A partir de Artemis 3, a Nasa planeja enviar missões tripuladas uma vez por ano. Parceria com a SpaceX A Nasa escolheu a empresa SpaceX de Elon Musk para construir o módulo de alunissagem para Artemis 3. A nave da SpaceX, ainda em desenvolvimento, servirá como um ônibus espacial para os tripulantes da cápsula até a superfície lunar e no retorno. Estação espacial na Lua O programa Artemis inclui a construção de uma estação espacial chamada Gateway, que orbitará a Lua. O lançamento dos dois primeiros elementos - o módulo de alojamento e o sistema de propulsão - está planejado para o final de 2024, no prazo mais curto, por um foguete Falcon Heavy da SpaceX. As tripulações da Orion seriam responsáveis pela montagem da Gateway. Os astronautas passariam entre 30 e 60 dias na estação e, eventualmente, teriam acesso a um módulo de alunissagem para seguir até a Lua e retornar. Gateway também serviria como ponto de parada para qualquer futura viagem a Marte. Destino: Marte O objetivo final do programa Artemis é o que a Nasa chama de "próximo grande salto: a exploração humana de Marte". A Nasa utilizará o conhecimento adquirido com o programa Artemis sobre trajes espaciais, veículos, propulsão, reabastecimento e outras áreas para preparar uma viagem a Marte. O objetivo é aprender a manter uma presença humana no espaço profundo por um longo período. O plano inclui a criação de um "acampamento base" na Lua, que possibilitaria a presença dos astronautas por até dois meses. Enquanto uma viagem para a Lua leva apenas alguns dias, uma viagem a Marte demoraria no mínimo vários meses.