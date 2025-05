Plataforma Roblox é 'profundamente perturbadora', diz pesquisa

Uma pesquisa classificada como"profundamente perturbadora"pelo jornal britânico The Guardian mostra a facilidade com que crianças se deparam com conteúdo impróprio e interagem sem supervisão com adultos na plataforma de jogos Roblox.

A Roblox reconhece que crianças que usam a plataforma podem estar expostas a conteúdo prejudicial. A empresa afirma estar trabalhando para corrigir isso, mas que a colaboração de toda a indústria e a intervenção governamental são necessárias.

'Universo virtual definitivo'

Descrevendo-se como "o universo virtual definitivo", a Roblox apresenta milhões de jogos e ambientes interativos, conhecidos como "experiências". Parte do conteúdo é desenvolvida pela Roblox, mas grande parte é gerada por usuários. Em 2024, a plataforma tinha mais de 85 milhões de usuários ativos diários, estimando-se que 40% deles tinham menos de 13 anos.

Em uma investigação compartilhada com o Guardian, especialistas em comportamento digital da Revealing Reality descobriram "algo profundamente perturbador... uma desconexão preocupante entre a aparência infantil do Roblox e a realidade do que as crianças vivenciam na plataforma".

A Revealing Reality criou várias contas no Roblox, registrando-as para usuários fictícios com idades entre cinco, nove, 10, 13 e mais de 40 anos. As contas interagiam apenas entre si, e não com usuários externos ao experimento, para garantir que o comportamento de seus avatares não fosse influenciado de forma alguma.

Crianças conversando com adultos

O relatório constatou que crianças de até cinco anos conseguiam se comunicar com adultos enquanto jogavam na plataforma e encontrou exemplos de adultos e crianças interagindo sem verificação de idade eficaz. Isso ocorreu apesar da Roblox ter alterado suas configurações em novembro passado para que contas listadas como pertencentes a menores de 13 anos não pudessem mais enviar mensagens diretamente a outras pessoas fora de jogos ou experiências, segundo reportagem do Guardian.

O relatório também constatou que o avatar pertencente à conta da criança de 10 anos podia acessar "ambientes sugestivos". Entre elas, um espaço de hotel onde era possível ver um avatar feminino usando meia arrastão girando em uma cama e outros avatares deitados uns sobre os outros em poses sexualmente sugestivas.

Os pesquisadores descobriram que seus avatares de teste ouviram conversas de jogadores verbalizando atividades sexuais, bem como ruídos repetidos de beijos e grunhidos. A Roblox afirma que todo o bate-papo por voz está sujeito à moderação de IA em tempo real.

Pessoas mal-intencionadas

A Roblox afirmou reconhecer que "existem pessoas mal-intencionadas na internet", mas acrescentou que essa é "uma questão que vai além da Roblox e precisa ser abordada por meio da colaboração com governos e de um compromisso de toda a indústria com medidas de segurança rigorosas em todas as plataformas". A empresa também reconheceu que a verificação da idade para menores de 13 anos "continua sendo um desafio para a indústria".

Matt Kaufman, diretor de segurança da Roblox, afirmou à reportagem do Guardian: "Confiança e segurança estão no centro de tudo o que fazemos. Desenvolvemos continuamente nossas políticas, tecnologias e esforços de moderação para proteger nossa comunidade, especialmente os jovens. Isso inclui investir em ferramentas de segurança avançadas, trabalhar em estreita colaboração com especialistas e capacitar pais e cuidadores com controles e recursos robustos. Só em 2024, adicionamos mais de 40 novos aprimoramentos de segurança e continuamos totalmente comprometidos em ir além para tornar a Roblox um lugar seguro e civilizado para todos."