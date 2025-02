Jogado por milhões de jovens, Roblox é investigado pelo SEC, o xerife do mercado norte-americano

A Roblox, plataforma de videogames com milhões de usuários, está sob investigação ativa da Security and Exchange Commission (SEC), órgão que regula o mercado financeiro nos Estados Unidos e equivale à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil. A SEC confirmou que há um inquérito em andamento sobre a empresa, mas não divulgou detalhes sobre o foco da apuração.

A informação veio à tona na sexta-feira plea Bloomberg, quando a SEC respondeu a um pedido feito sob a Lei de Liberdade de Informação, mecanismo que permite acesso a documentos governamentais. O órgão se recusou a divulgar trocas de e-mails internas que mencionam a Roblox, alegando que tal exposição poderia prejudicar procedimentos de fiscalização ainda em curso.

“Nós confirmamos com a Divisão de Execução da SEC que há e-mails relevantes entre sua equipe fazendo referência à Roblox e que esses e-mails fazem parte de uma investigação ativa e em andamento”, declarou a comissão.

A SEC não detalhou os motivos da apuração, e a Roblox não respondeu aos pedidos de comentário.

Denúncias e segurança infantil

A investigação da SEC sobre a Roblox já havia sido apontada em novembro pelo veículo de mídia especializado Hunterbrook Media, que citou documentos obtidos via Lei de Liberdade de Informação. Uma carta de outubro da SEC mencionava a retenção de materiais que poderiam interferir em atividades de fiscalização.

A Hunterbrook Capital, afiliada da Hunterbrook Media, possuía uma posição vendida nas ações da empresa, o que indica que apostava na queda do papel.

Em outubro, a Hindenburg Research, empresa especializada em vendas a descoberto, publicou um relatório apontando supostas falhas da Roblox na segurança infantil e acusou a empresa de inflar métricas de usuários e tempo médio gasto na plataforma. A Roblox negou as alegações na época, chamando o relatório de infundado e destacando que a Hindenburg possuía interesse financeiro na queda das ações. Em janeiro deste ano, a Hindenburg anunciou sua dissolução.

A segurança infantil na plataforma tem sido alvo de escrutínio. Desde 2018, ao menos 24 pessoas foram presas nos EUA sob acusações de abuso ou sequestro de vítimas aliciadas na Roblox. Em resposta a essas preocupações, a empresa implementou mais de 40 mudanças de segurança em 2024, incluindo a proibição de crianças com menos de 13 anos em jogos de bate-papo social.

A Roblox, sediada na Califórnia, afirma que segurança é sua prioridade.