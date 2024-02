Roblox lança inteligência artificial própria e anuncia integração com metaverso

A plataforma de jogos online Roblox desenvolveu um novo “modelo de tradução unificada” baseado em inteligência artificial, permitindo que os jogadores conversem entre si por meio de textos em tempo real no seu metaverso, mesmo que falem idiomas diferentes.

De acordo com uma declaração do diretor de tecnologia da Roblox, Dan Sturman, o novo sistema exigiu que a empresa construísse seu próprio grande modelo de linguagem (LLM, na sigla em inglês) para poder traduzir mensagens baseadas em texto com uma latência básica de 100 milissegundos, fazendo com que as conversas pareçam em tempo real para os usuários.

“Imagine descobrir que seu novo amigo no Roblox, uma pessoa com quem você conversou e brincou em uma nova experiência, está na verdade na Coreia – e digitou em coreano o tempo todo, enquanto você digitava em inglês, sem que nenhum dos dois perceba”, exemplificou Sturman.

Embora o diretor tenha observado que o Roblox já traduzia automaticamente o conteúdo de sua plataforma, a empresa queria “ir além da tradução de conteúdo estático nas experiências dos usuários".

Sturman disse que os dois maiores obstáculos para a criação do tradutor foram projetar um sistema que permitisse a tradução independente entre todos os 16 idiomas e, em seguida, torná-lo rápido o suficiente para suportar bate-papos em tempo real, o que exigia uma abordagem inovadora para construção de LLMs.

“Para conseguir isso, poderíamos ter construído um modelo único para cada par de idiomas, como japonês e espanhol por exemplo, mas isso exigiria 256 modelos diferentes. Em vez disso, construímos um LLM de tradução unificado e baseado em transformador para lidar com todos os pares de idiomas em um único modelo", explicou.

O tradutor de inteligência artificial do Roblox começou com a criação pela empresa de um LLM baseado em transformador, treinado em dados públicos e privados. A empresa então entregou ao LLM a uma mistura de aplicativos de tradução “especializados”, que treinaram o modelo em cada um dos 16 idiomas suportados pela plataforma.

Sturman observou que pares de tradução “menos comuns”, como francês para tailandês, foram desafiadores devido à falta de dados de alta qualidade, forçando o Roblox a usar “retradução”, onde as mensagens são traduzidas para o idioma original e depois comparadas com o texto de origem para obter maior precisão.

Em seguida, as traduções são analisadas através de um modelo de estimativa de qualidade, que se concentra principalmente na compreensibilidade da tradução. Além disso, o modelo foi treinado para entender gírias típicas. Para isso, foi necessário que o Roblox utilizasse avaliadores humanos para traduzir “termos populares e atuais” para cada idioma.

Sturman acrescentou que este é um processo contínuo, com avaliadores humanos atualizando constantemente o sistema para mantê-lo atualizado com os termos mais recentes utilizados em cada idioma. Na fase final de testes, o Roblox descobriu que o novo sistema de tradução gerou “maior envolvimento e qualidade de sessão” para os usuários de sua plataforma.

O Roblox atualmente possui 70 milhões de usuários ativos diários em mais de 180 países ao redor do mundo, com mais de 2,4 bilhões de mensagens sendo trocadas na plataforma todos os dias.

