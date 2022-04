Para Mulheres na Ciência: inscrições estão abertas até início de maio

De acordo com o último Relatório da Ciência da Unesco, as mulheres representam cerca de 33% entre os pesquisadores globais. Por isso, é fundamental agirmos em favor de mais inclusão em pesquisas e encorajar mulheres a seguirem em frente no sonho da carreira científica.

A L´Oréal, em parceria com a UNESCO no Brasil e a Academia Brasileira de Ciências, tem como objetivo promover e reconhecer a participação da mulher na ciência através do programa Para Mulheres na Ciência. Já em sua 17ª edição no Brasil, o programa está com as inscrições abertas até 09 de maio.

Todo ano, na edição local, sete jovens pesquisadoras das áreas de Ciências da Vida, Ciências Físicas, Ciências Químicas e Matemática são contempladas com uma bolsa-auxílio de R$ 50 mil cada, para dar prosseguimento aos seus estudos.

Ao longo destes 17 anos, o programa Para Mulheres na Ciência já reconheceu e incentivou 110 cientistas brasileiras, premiando a relevância dos seus trabalhos, com a distribuição mais de R$ 4,7 milhões em bolsas-auxílio.

Como participar do Para Mulheres na Ciência?

Para participar, é necessário que a candidata tenha concluído o doutorado a partir de 01/01/2014, sendo que, para mulheres com um filho, o prazo se estende por mais um ano e, para quem tem dois ou mais filhos, o prazo adicional será de dois anos.

Além disso, a cientista deve ter residência estável no Brasil, desenvolver projetos de pesquisa em instituições nacionais, entre outros requisitos.

As inscrições do programa vão até o dia 09 de maio e as vencedoras serão conhecidas no segundo semestre deste ano. O regulamento completo e mais informações sobre o programa estão disponíveis no site.

