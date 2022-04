Brasileiro de 5 anos é a pessoa mais nova a entrar para clube dos super QI

Com um QI de 146, o pequeno Theo Costa, de apenas 5 anos, passou a ser o brasileiro mais novo a entrar para a Mensa Internacional, sociedade de pessoas de alto QI mais famosa do mundo.

Submetido a um teste de seis dias, o garoto provou ao clube o que os seus pais já haviam percebido: o desenvolvimento cognitivo da criança era acima do esperado pra idade.

Theo, que estuda em uma escola particular na capital paulista, depois de entrar para o clube seleto de superdotados, adiantou uma série e agora estuda o segundo ano com crianças entre 7 e 8 anos, devido ao seu desenvolvimento cognitivo.

A Mensa demorou cerca de seis meses para responder a solicitação dos pais do garoto. Com o ingresso aprovado, Theo passa a ser o brasileiro mais novo a ser aceito no clube internacional de pessoas com alto QI.

Até então, Gustavo Saldanha, o menino de São Paulo que com 8 anos que obteve 140 pontos de QI desvio padrão 15, o que equivale a 99,6 de percentil, era a criança brasileira mais nova a conseguir atingir essa marca e entrar para o clube.